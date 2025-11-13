Rocío Amaro 13 NOV 2025 - 15:12h.

La Junta de Andalucía pone en marcha una ayuda inédita para jóvenes que quieran sacarse el carné de conducir, cubriendo parte de las tasas oficiales

La medida, sin antecedentes en la comunidad autónoma, se dirige especialmente a jóvenes de 18 a 34 años

SevillaAndalucía pone el ojo en la movilidad de los jóvenes. La Junta ha iniciado los trámites para poner en marcha una línea de ayudas inédita destinada a financiar parte del coste del carné de conducir tipo B, el permiso para vehículos particulares. La iniciativa, promovida por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), permitirá cubrir el pago de las tasas oficiales, que actualmente ascienden a 94,05 euros, y se otorgará en régimen de concurrencia no competitiva a jóvenes residentes en la comunidad autónoma.

El coste total del carné en Andalucía suele situarse entre 700 y 1.200 euros, según la ciudad, la autoescuela o el número de clases prácticas, lo que convierte a este trámite en una barrera económica importante para muchos jóvenes. La subvención de la Junta llega precisamente para aliviar esa carga y, según la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, representa "un aliciente" para favorecer el acceso a la formación y mejorar la empleabilidad de quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

Los datos avalan la pertinencia de la medida. En 2024, se expidieron en Andalucía un total de 119.680 permisos de conducir, de los cuales más del 91% fueron de clase B. La mayor parte de ellos correspondieron a jóvenes entre 18 y 34 años, el grupo que concentra la mayor demanda y que se beneficiará directamente de esta iniciativa. En toda España, este tramo de edad suma más de 420.000 nuevas expediciones, consolidando a los jóvenes como el principal grupo de acceso al permiso de conducción.

Una medida que contribuye al desarrollo profesional de los jóvenes

La medida también tiene una dimensión social y territorial. Más allá de facilitar el acceso al carné, busca impulsar la autonomía personal de los jóvenes, favorecer la cohesión territorial, especialmente en municipios con baja conectividad, y reforzar la igualdad de oportunidades. Según la Consejería, la iniciativa permitirá a los jóvenes desplazarse con mayor libertad y seguridad, a la vez que contribuye a su desarrollo profesional y social.

Otras administraciones ya han implementado medidas similares. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga cuenta con el programa "Málaga Conduce", mientras que la Comunidad Autónoma de Cantabria también ofrece ayudas para jóvenes que quieran sacarse el carné. La diferencia es que esta es la primera vez que la Junta de Andalucía promueve un programa específico de este tipo, dirigido a toda la comunidad autónoma y con carácter no competitivo.

Formación, movilidad y empleabilidad

El proyecto de orden se encuentra en fase de tramitación, y próximamente se publicarán las bases con los detalles sobre la solicitud de las ayudas, los criterios de concesión y los requisitos para acceder a ellas. Jóvenes, asociaciones juveniles y expertos en movilidad esperan que esta medida contribuya a reducir las barreras económicas y facilite la independencia de los jóvenes andaluces, especialmente en zonas rurales o con menor oferta de transporte público.

Con esta iniciativa, la Junta de Andalucía combina formación, movilidad y empleabilidad en un mismo paquete. La subvención no cubre el coste completo del carné, pero sí marca un primer paso hacia la igualdad de oportunidades y la autonomía de los jóvenes, facilitando que más personas puedan conducir y acceder a nuevos horizontes laborales y personales.