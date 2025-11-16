Redacción Andalucía 16 NOV 2025 - 19:57h.

El Ateneo ha dado a conocer el cartel de la famosa Cabalgata de Reyes para este 2026

Los usuarios de las redes sociales han criticado que el cartel incluya una camiseta del Betis entre los regalos

Nueva polémica en Sevilla después de que el Ateneo haya dado a conocer el cartel de la famosa Cabalgata de Reyes para este 2026. Tras conocerse la imagen, una obra del pintor Fernando Vaquero, las redes sociales se han llenado de memes y comentarios.

El viernes 14 de noviembre el Ateneo de Sevilla, encargado de organizar la famosa Cabalgata de Reyes, presentó el cartel para 2026 en el que se puede ver a una niña feliz por sus regalos, entre los que se encuentra una camiseta del Betis, un detalle que no ha pasado desapercibido.

Critican la presencia del Betis en el cartel

“Si este cartel hubiese sido con otra camiseta, ahora mismo está ardiendo la calle Orfila. Así no”, reza el mensaje de un hincha del Sevilla FC en X.

Para otro usuario de la misma red social, “si se pone la camiseta del Betis hay que poner la del Sevilla FC, este sectarismo en una obra para toda la ciudad es una falta de respeto a la otra mitad, esto no es fútbol”.

Hay a quien el cartel sí ha gustado: “Ese chiquillo es un elegido: bético y macareno del Sentencia. Oleeeeee. Precioso”.

Memes sobre el cartel

Y otros que han decidido verlo con humor y hacer su propia versión del cartel, incluyendo en la imagen una camiseta del Sevilla FC o cambiando a la niña por el personaje de Chucky.