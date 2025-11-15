Álex Aragonés 15 NOV 2025 - 04:00h.

BarcelonaEl puerto de Barcelona se prepara para celebrar la Navidad, una celebración que convierte el enclave marítimo y portuario en una gran fiesta que este año tiene como novedad un recorrido nocturno a bordo de la tradicional golondrina, que ofrecerá por primera vez en sus 137 años de historia este tipo de viaje.

El encuentro navideño, que celebrará la séptima edición del 28 de noviembre al 6 de enero en el Port Vell, de 11:00 a 23:00 horas, se convertirá en la mayor edición hasta la fecha con más de 24.000 metros cuadrados que se llenarán de actividades "totalmente renovadas" pensadas para acercar la realidad marítima y portuaria a la ciudadanía.

Es el caso de las golondrinas, un tipo de embarcación que empezó a finales del siglo XIX a realizar recorridos por el Port Vell de Barcelona para disfrutar del placer de navegar contemplado la ciudad desde el mar. Una experiencia que por primera vez en su historia hará un recorrido nocturno con una embarcación tematizada para la ocasión navideña con iluminación, música y otras sorpresas, integrando un clásico barcelonés a la oferta del encuentro.

De Barcelona al Mediterráneo

El nombre de Las Golondrinas se debe a la compañía que compró las primeras embarcaciones de vapor y la concesión para hacer travesías con pasajeros en 1888, coincidiendo con la Exposición Universal: "Desde entonces, el paseo en golondrina ha constituido una de las principales atracciones para grandes y pequeños a lo largo de todo el siglo XX, que solo se interrumpió durante la Guerra Civil", destaca el Ayuntamiento de Barcelona

En la actualidad, las viejas golondrinas han sido sustituidas por modernos catamaranes, que disponen de un piso inferior con ventanas que queda por debajo de la superficie y permite la visión submarina. Sin embargo, aún siguen operativas tres viejas golondrinas tradicionales, de madera y dos pisos, de la década de 1940.

Más Navidad en el puerto: bautizos de vela gratuitos

Otra de las novedades que llegan al puerto de Barcelona por Navidad son los bautizos de vela gratuitos, una iniciativa impulsada por la Fundació Barcelona Capital Nàutica en colaboración con el Reial Club Marítim de Barcelona y el Reial Club Nàutic de Barcelona.

La actividad, con salida desde las escaleras reales del Moll de la Fusta, permitirá disfrutar de una primera experiencia de navegación con embarcaciones colectivas, en un recorrido entre el monumento en el Miraestels y la Rambla de Mar. Esta propuesta, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de noviembre y 5, 6, 7, 19, 20 y 21 de diciembre, en horario de 12:00 a 14:00 h, busca promover la vela como una actividad sostenible, inclusiva y accesible.

Asimismo, el Circ Històric Raluy presenta este año su espectáculo “Terra” en el Port Vell y será también el encargado de conducir el acto inaugural del Nadal al Port, con un espectáculo único, lleno de magia, humor y acrobacias, que tendrá lugar el 28 de noviembre a las 18:30 horas y que marcará el inicio oficial de este acontecimiento con el encendido de luces.

Unas luces de diseño propio y tecnología LED, que se teñirán de rojo y cubrirán desde el Portal de la Pau, pasando por el cielo del Moll de la Fusta y hasta los más de 90 árboles situados a lo largo de todo el Port Vell. La iluminación también llegará a los muelles del Dipòsit y de la Barceloneta, la plaza del Mar y la Nova Bocana, y a los concesionarios del Port Vell. La torre de Jaume I seguirá siendo el particular árbol de Navidad del Port de Barcelona, con un espectáculo lumínico que se podrá disfrutar cada noche.