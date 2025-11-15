Redacción Galicia Europa Press 15 NOV 2025 - 11:57h.

A las 20 horas de este 15 de noviembre, la ciudad de Vigo inaugura la Navidad con casi 12 millones de luces

Este 2025 brillarán más de 7.000 elementos decorativos y entre las novedades hay un mercado y pista de hielo en Vialia

VigoAunque este 2025 ya se le adelantó un pueblo de Sevilla, Vigo 'enciende' su Navidad con casi 12 millones de luces led instaladas en un total de 460 calles y plazas. La ciudad vive este 15 de noviembre a las 20 horas el inicio de la temporada más esperada del año.

De hecho, las cifras de alojamientos casi completos justifican el fenómeno de ir a visitar Vigo durante las Navidades. Bajo el ya popular y gigantesco árbol de la Puerta del Sol, unas 7.000 personas como máximo disfrutarán del alumbrado, que se retransmite en directo.

El Ayuntamiento ha instalado tres pantallas gigantes en distintos puntos de la urbe (Policarpo Sanz, Museo Marco y Vialia) para que pueda verse el evento. Abel Caballero ha animado a la gente a acercarse a la plaza para que comience las fiestas de "todo el planeta".

Según ha detallado el alcalde, sonarán las canciones 'Happy Xmas', de John Lennon; 'All i want for Christmas is you', de Mariah Carey, y 'Llegó la Navidad', de Ozuna. Así como 'Merry Christmas', de Elton John; 'Englishman In New York', de Sting; y el Waltz número 2 de Shostakovich.

No se escuchará ningún tema de 'Todo es posible en Navidad', del almeriense David Bisbal, que precisamente inaugura también la festividad en su tierra con un concierto. El regidor socialista ha informado de que los mercadillos navideños "irán abriendo en diferentes días".

Sí que estará ya abierto este sábado el Cíes Market, en la alameda de la ciudad, mientras que el resto lo harán próximamente. Entre ellos, estrenan ubicación el nuevo mercado de Bouzas y el de Vialia, que incluye pista de hielo.

Ocupación hotelera al 80 % a pesar de la lluvia

En Vigo brillarán más de 7.000 motivos ornamentales, clasificados en 1.161 arcos, 2.883 motivos y 2.667 árboles. Junto a más de 50 elementos lumínicos en 3D. Entre estos últimos, destaca la noria de grandes dimensiones, la Casa de Papá Noel y el Belén Monumental en Casa das Artes.

A escasas horas del encendido de las luces, los hoteleros vigueses ya ven con buenos ojos las fiestas, previendo una "muy buena" Navidad al registrar este sábado los hoteles del centro un 80 % de ocupación.

Pese a reconocer algunas cancelaciones de última hora por la lluvia, han reivindicado que se trata de un "buen dato". En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Hostelería de Vigo (Ahosvi), Daniele Provezza, ha avanzado cómo están las reservas para diciembre.

Concretamente, para el puente de la Inmaculada Concepción los hoteles de la ciudad están "casi completos", aunque ha animado a los turistas a que visiten Vigo porque "todavía hay hueco". Los empresarios creen que "pinta muy bien" esta Navidad.

Cenas navideñas en noviembre

Ya no solo por la ocupación hotelera, sino también por el número de reservas de cenas navideñas. Al respecto, Provezza ha dicho que diciembre está prácticamente lleno y muchos grupos están adelantando estas celebraciones a noviembre.

A su juicio, esto también es una buena noticia porque "desestacionaliza" la temporada y permite crear empleo de mejor calidad. Aunque ha explicado que los establecimientos del centro son los que más se benefician de las luces, admite que el resto de la ciudad también nota el empujón de la Navidad y se incrementa el número de reservas.