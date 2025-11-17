Rocío Amaro 17 NOV 2025 - 11:31h.

Un hombre de unos 50 años ha fallecido este lunes en Sevilla tras ser atropellado por un vehículo cuyos bajos lo arrastraron durante varios kilómetros

La mujer había notado algo extraño en su vehículo pero en todo momento pensó que se trataba de un fallo en el freno de mano

Compartir







SevillaUn hombre de unos 50 años ha fallecido este lunes en Sevilla tras ser atropellado por un vehículo cuyos bajos lo arrastraron durante varios kilómetros, sin que la conductora del mismo se percatase. Según fuentes municipales, la mujer que conducía el vehículo ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas.

El atropello se ha producido en la céntrica zona de la Alameda de Hércules, por causas que ya se están investigando. A partir de ahí comenzó un macabro recorrido que ha llevado al vehículo, con la víctima atrapada en sus bajos, por zonas como Santa Justa, hasta llegar a la avenida Francisco Javier, un trayecto de alrededor de ocho kilómetros, durante el cual la conductora no se habría dado cuenta supuestamente de lo que estaba ocurriendo.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre de 39 años que circulaba en sentido contrario por la A-7 tras chocar con un camión en Almería

Según ha podido saber Informativos Telecinco, la mujer que iba al volante ha relatado a los servicios de emergencias que había notado algo extraño en su coche. Algo que no la dejaba avanzar con normalidad, como si estuviera frenado. Según las mismas fuentes, en todo momento pensó que se trataba de un fallo en el freno de mano. La mujer, que se encuentra en estado de shock y está siendo atendida por los servicios de emergencias, ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas realizadas por la policía.

Heridas incompatibles con la vida

La mujer conducía un coche pequeño y de poca altura, lo que podría haber influido en que no detectara la presencia de la víctima. El fallecido presentaba numerosas heridas incompatibles con la vida, por lo que los servicios de emergencias solo han podido certificar su muerte.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, según la misma información, en el momento de los hechos llovía con fuerza, un dato que podría resultar relevante en la investigación, ya que podría haber dificultado aún más que la conductora percibiera lo que ocurría.

La Policía continúa investigando el suceso para determinar cómo se produjo el atropello y por qué la conductora no detectó la situación durante tantos kilómetros.