Jenifer Moreno 17 NOV 2025 - 09:50h.

El fallecido circulaba en sentido contrario por la A´-7 cuando en el kilómetro 781 ha chocado con un camión

Los sanitarios no han podido hacer nada por salvar su vida y los bomberos le han rescatado del interior de su vehículo

AlmeríaUn hombre de 39 años ha muerto en un accidente de tráfico registrado en la A-7 a su paso por la localidad almeriense de Huércal. El fallecido circulaba en sentido contrario y ha chocado con un camión. Los sanitarios no han podido hacer nada por salvar su vida.

La primera de varias llamadas a Emergencias se ha registrado minutos antes de las 4:00 horas del lunes 17 de noviembre advirtiendo de una persona atrapada y gravemente herida en un vehículo, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

La persona fallecida, un hombre de 39 años, circulaba en un turismo en sentido contrario cuando, a la altura del kilómetro 781 de la A-7 ha chocado con un camión.

El fallecido tuvo que ser rescatado por los bomberos

Desde el 1-1-2 se activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061 que ha movilizado una UVI móvil, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del Consorcio del Poniente y de Almería, a la Policía Local de Huércal de Almería y a mantenimiento de la vía.

Los servicios sanitarios que se han personado en el lugar no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre, que tuvo que ser rescatado por los bomberos del interior del vehículo.

Debido al accidente, se cerró temporalmente el carril izquierdo en el kilómetro 781, en sentido creciente, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).