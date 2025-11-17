La Fiscalía apunta que no tenía "ánimo de causar daños a su pareja" y que había ingerido alcohol y "sustancias tóxicas"

La acusación particular, al contrario, apunta a un asesinato con agravantes: sostiene que fue una "muerte violenta" y con "voluntad" de aumentar el sufrimiento

Compartir







Arranca en la Audiencia Provincial de Huelva el juicio por el atropello mortal de la reportera gráfica onubense Alicia Rodríguez en Marmolejo, Jaén, en junio de 2021. En el banquillo de los acusados se sienta M.Q.S., quien fuese su pareja sentimental.

El hombre se enfrenta a penas de prisión que se sitúan en un horquilla de entre dos años por homicidio imprudente, a petición de Fiscalía, y de 28 por asesinato con agravantes, a petición de la acusación particular, mientras que el Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía solicitarán entre 15 y 20 años por homicidio doloso.

PUEDE INTERESARTE La autopsia confirma el crimen machista de Alpedrete: el hombre apuñaló 50 veces a su mujer y después se suicidó

El atropello mortal de la reportera gráfica Alicia Rodríguez

El suceso se produjo durante la madrugada del 13 de junio de 2021, cuando pasadas las 03:00 horas de la mañana, M.Q.S solicitó una ambulancia en el término municipal de Marmolejo señalando que una mujer había sufrido un accidente. Al llegar, se encontraron a la mujer presuntamente atropellada por un vehículo y fallecida.

Tras ello, el acusado, vecino de la citada localidad de Jaén, fue llevado en un primer momento como detenido a las dependencias de la Guardia Civil de Marmolejo y trasladado posteriormente a la Comandancia de la Guardia Civil en Jaén capital, donde permaneció bajo arresto hasta ser trasladado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Andújar, que el 14 de junio decretó prisión provisional comunicada y sin fianza, aunque por auto de fecha 14 de junio de 2022, dictado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 Huelva se acordó su libertad.

PUEDE INTERESARTE La menor de 17 años detenida por matar a su cuñada en Asturias ingresa en psiquiatría del Hospital San Agustín de Avilés

Tras esto, se inhibió la causa al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva, que la aceptó porque, al tratarse de una causa sobre violencia de género, se debe tramitar en el partido judicial donde residía la víctima.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El juicio por el atropello mortal en Marmolejo, Jaén

El acusado se enfrentará a un juicio con jurado popular por homicidio doloso, después de que tanto la defensa particular como el Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía --personados en la causa-- recurrieran la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que califica el caso como homicidio imprudente. Tanto el Ministerio Fiscal como la defensa del acusado pedían que el acusado fuera juzgado por homicidio imprudente, como lo ha calificó la jueza en julio de 2023.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En enero de 2024, durante la defensa del recurso presentado por las acusaciones se señaló que "al no tratarse de un caso de accidente de tráfico ni de conducción temeraria" no podría ser calificado de homicidio imprudente porque, "además, sería leve y, en tal caso, debería ser archivado porque tampoco tendría carácter penal sino civil".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La Fiscalía apunta que no tenía "ánimo de causar daños a su pareja" y que había ingerido alcohol y "sustancias tóxicas"

Ante los hechos acontecidos, el Ministerio Fiscal ha solicitado dos años de prisión por homicidio imprudente contra el procesado. En su escrito de acusación, se�ñala como hechos justiciables que el hombre y la reportera gráfica se encontraban en la madrugada del 13 de junio de 2021 en Marmolejo (Jaén) en un olivar situado en un paraje del municipio.

Posterior a las 03:06 horas, apuntan, "se bajaron del coche para orinar" por separado, situándose la reportera gráfica "en una zona a la altura de la parte trasera derecha del vehículo" pero "no llegó a subir nuevamente porque comenzó a vomitar situándose delante del frontal del coche a la altura del neumático derecho", toda vez que indica que "cuando el acusado volvió, sin cerciorarse de la ubicación de su pareja, subió al coche con la intención de estacionarlo en un lugar más resguardado de la finca para no ser vistos por otras parejas".

Así, el acusado arrancó el coche y "efectuó un desplazamiento hacia delante a muy baja velocidad, sin animo de causar daños físicos a su pareja", pero "omitiendo las más elementales y básicas cautelas exigidas a un conductor de vehículos a motor" ya que "no comprobó que no se encontrara dentro del radio de acción o en la trayectoria que pretendía realizar con el coche".

Del mismo modo, la Fiscalía precisa que el acusado "había ingerido bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas lo que mermaba sus capacidades sensoriales y reflejos precisos para ejecutar una maniobra de conducción con la debida seguridad". Además, destaca que fue sometido a pruebas de detección de alcohol y drogas, arrojando "un resultado positivo en sangre de 1,45 g/litro" y un resultado positivo de 1,73 mg/ litro de MDA y de 19,69 mg/ litro de MDMA".

En esas circunstancias, el escrito señala que "durante aproximadamente 30 segundos, realizó un desplazamiento de al menos 5,4 metros de distancia con el coche" por lo que "golpeó y desestabilizó a la víctima que permanecía agachada, empujándola hacia delante y haciéndola caer al suelo, atropellándola a continuación y quedando finalmente atrapada entre los bajos del turismo y la superficie cóncava del suelo".

A las 03:18 horas, señala el texto, el acusado efectuó una primera llamada telefónica al 091 "alertando de que su novia se encontraba debajo de su coche"; a continuación se sucedieron diversas conversaciones telefónicas con los servicios de emergencia 112, 061 y Comandancia de la Guardia Civil de Jaén. A las 03:50 horas, se personó en el lugar de los hechos una patrulla de la Guardia Civil de Arjona que encontró el cuerpo sin vida de la reportera debajo del coche.

La acusación particular sostiene que fue una "muerte violenta" y con "voluntad" de aumentar el sufrimiento

El escrito de la acusación particular, sin embargo, recoge que "se desconoce lo que verdaderamente ocurrió desde la llegada de la pareja hasta que se recibió un aviso por parte del procesado, solicitando la asistencia del 112", pero que "se puede afirmar, sin lugar a dudas, que el acusado tenía el dispositivo luminoso del coche encendido, la radio del vehículo con volumen medio o bajo y los sensores delanteros y traseros activados y funcionando a la perfección".

En esa línea, en su escrito señalan que la autopsia determina que la muerte se produjo entre las 03:30 y las 04:14 horas, y que se trató de "una muerte violenta causada por politraumatismos secundarios al atropello por shock hipovolémico asociado al shock traumático". "La víctima tenía lesiones muy graves como consecuencia de la interacción con el vehículo: parrilla costal, columna lumbar, pelvis, extremidades, superior izquierda y derecha y extremidad inferior izquierda", añaden.

De este modo, la acusación considera que, "por las lesiones descritas y producidas a la víctima, se puede afirmar que concurre la indudable voluntad de aumentar deliberada e inhumanamente su sufrimiento, causando a esta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito", toda vez que señala que "por la posición, según las lesiones que tenía el cuerpo, tenía mermada la capacidad de defensa, al entender que pudo ser arrollada o bien de espaldas o de costado".

"El equipo del ERAT de la Guardia Civil afirma que fue una muerte violenta, dolosa y el empleo del vehículo a fin de producir la muerte intencionada. La mecánica de la comisión del delito fue tener el cuerpo de la joven delante del coche, y acelerar repetidas veces hasta pasarle por encima, siendo imposible el atropello por conducir de forma suave y poca velocidad, teniendo en cuenta la poca altura que separa el chasis del suelo, característica del modelo del coche empleado en la ejecución del hecho que condujo a la pérdida de la vida de Alicia", afirma la acusación.

En esa línea, el escrito de la acusación particular asevera que el acusado "no tenía mermadas las capacidades de atención, ni cognitivas ni volitivas debido al consumo de alcohol y substancias estupefacientes, al ser insuficientes para producir este estado", así como que "no se sabe lo que ocurrió desde que se despidieron de los amigos en la de recreo de Marmolejo" hasta la alerta sobre los hechos.