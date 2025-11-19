La Fiscalía se opone de nuevo a archivar la causa abierta contra Antonio Tejado por el asalto al chalé de su tía, María del Monte

La Fiscalía pide 30 años de cárcel para Antonio Tejado

La Fiscalía de Sevilla ha vuelto a oponerse a la petición de archivo de la causa contra Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, para quien solicita 30 años de prisión por su supuesta intervención directa en el asalto al chalé de la artista. La fiscal Eva Mas ha rechazado los recursos de dos procesados a los que se había sumado la defensa de Tejado, que sostiene que no existen indicios suficientes para mantener el procedimiento abierto.

Así lo recoge 'Diario de Sevilla'. El abogado del investigado argumenta que los ladrones no actuaron con "información privilegiada" sobre la vivienda, sus sistemas de seguridad o la ubicación de la caja fuerte, algo que sí dan por acreditado tanto la Fiscalía como la representación legal de María del Monte. Como prueba de que los asaltantes no disponían de datos internos, la defensa subraya que estos confundieron la caja fuerte con una pequeña nevera roja que había en el dormitorio principal de la vivienda asaltada en la madrugada del 25 de agosto de 2023.

La Fiscalía, sin embargo, insiste en que existen indicios sólidos de participación y recalca que el auto de procesamiento emitido en mayo, que puso fin a la instrucción, no ha causado indefensión a los acusados. Ese auto incluye una relación de hechos delictivos y la identificación de los implicados, así como un resumen de los resultados de la investigación, sin necesidad, según la fiscal, de alcanzar el nivel de detalle propio de un escrito de acusación provisional.

El Ministerio Público, sorprendido de que los recurrentes aleguen desconocer los indicios en su contra

El Ministerio Público se muestra sorprendido de que los recurrentes aleguen desconocer los indicios en su contra y, al mismo tiempo, presenten argumentos destinados a refutar las pruebas señaladas por los investigadores que los vinculan con el asalto. Considera que estas cuestiones corresponden al debate del juicio oral, donde deberá evaluarse la validez y suficiencia de las pruebas de cargo. Esta misma valoración, añade, es aplicable al escrito presentado por la defensa de Tejado.

El recurso presentado ante la Audiencia de Sevilla constituye la última posibilidad de Tejado para evitar sentarse en el banquillo por cinco delitos de robo con violencia en casa habitada, en concurso con cinco delitos de detención ilegal. No obstante, la probabilidad de que el tribunal acuerde el archivo es prácticamente nula, y su rechazo podría incluso anticipar una valoración judicial desfavorable. En cualquier caso, será en la vista oral donde se determinará si la acusación logra desvirtuar la presunción de inocencia y demostrar la culpabilidad del acusado.