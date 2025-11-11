Jenifer Moreno Europa Press 11 NOV 2025 - 12:22h.

Antonio Tejado ha acudido a los juzgados de Sevilla para recibir la notificación oficial del auto de apertura de juicio oral

Antonio Tejado pide el archivo de la causa contra él y alega que solo hay "conjeturas e hipótesis"

Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, ha acudido este martes a los juzgados de Sevilla acompañado de su abogado para recibir la notificación oficial del auto de apertura de juicio oral decretado por el juez de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, y los escritos de acusación tanto de la Fiscalía como de la abogada de la cantante por el robo del chalé de su tía el 25 de agosto de 2023.

Minutos después de las 10:00 horas del martes, Tejado, que estaba citado al igual que los otros diez procesados, ha entrado a los juzgados acompañado por su abogado Fernando Velo aparentemente tranquilo y firme en el silencio sepulcral que lleva manteniendo desde su detención en febrero de 2024 como presunto autor intelectual del violento robo a la vivienda de su tía María del Monte e Inmaculada Casal en la madrugada del 25 de agosto de 2023.

Apenas cinco minutos después de su llegada a los Juzgados, Tejado ha abandonado el lugar con la cabeza alta y actitud serena. Rodeado de una nube de cámaras y reporteros, ha ignorado las preguntas de la prensa y ha evitado revelar cómo se encuentra, y cómo espera demostrar su inocencia.

Fianza de más de 639.000 euros

El juez le ha entregado, al igual que al resto de acusados en este caso, el auto de apertura de juicio oral, es decir, la notificación oficial y firme de que se sentará en el banquillo de los acusados por su presunta implicación en el asalto a la casa de la artista.

Además, el magistrado le ha comunicado que tanto él como los otros diez procesados por el chalé de María del Monte tienen un día para depositar la fianza de 639.725,98 euros. En el caso de no prestarla, que su abogado ya ha reconocido que no tiene el dinero, "se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

La Fiscalía pide 30 años de cárcel

El auto del juez se produce después de que la Fiscalía de Sevilla y la abogada de María del Monte presentaran sus escritos de conclusiones provisionales. Reclaman penas de 30 y 28,5 años, respectivamente, para Antonio Tejado y la mayoría de los procesados.

La acusación pública considera al ex de Rosario Mohedano autor de cinco delitos de robo y detención ilegal, y pide por ello la condena de 30 años de cárcel, ya que sostiene que fue él quien facilitó al resto de la banda la información precisa para garantizar el éxito del asalto, asegurando incluso que retomó su relación con su tía para conocer los detalles necesarios para cometer el delito, sabedor del importante patrimonio que pudiera haber en la vivienda de la cantante.

A pesar de esta elevada pena de prisión, Tejado sólo cumpliría como máximo 18 años de cárcel si fuera declarado culpable, en aplicación de la regla del artículo 76 del Código Penal, que establece que el "máximo de cumplimiento efectivo" de la condena no puede exceder del triple de la pena más grave (6 años por cada uno de los delitos de robo).