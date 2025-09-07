Fiesta 07 SEP 2025 - 18:45h.

Alba, madre de la hija de Antonio Tejado, reacciona visiblemente afectada a la noticia

La reacción de Antonio Tejado a la petición de 28 años y medio de cárcel que solicita su tía, María del Monte

Se han cumplido dos años desde que se perpetuó el robo en casa de María del Monte, robo en el que fue implicado su sobrino Antonio Tejado, y por el cual ahora la cantante ha solicitado 28 años y medio de cárcel para él tras ser acusado autor intelectual del allanamiento.

Tras salir a la luz la noticia, 'Fiesta' ha conectado en directo con Alba Muñoz, ex pareja de Antonio Tejado, que reacciona en el programa a la información que implica al padre de su hija y da su opinión de manera muy firme y contundente al respecto.

Visiblemente afectada, Alba cuenta cómo ha recibido la noticia acerca de la defensa de María del Monte: ''Al final sabemos que vienen meses muy complicados. Estábamos un poco preparados y esperando esta información a ver cuántos años le pedían. Y bueno, pues mal en casa. Imagínate, yo no sé cómo hacer frente a muchas cosas. Me da vértigo cuando he leído 28 años. Es mucho vértigo''.

En cuanto a si se ha puesto en contacto con Antonio Tejado, afirma que no, pero explica que le gustaría que hubiese comunicación: ''Nos vienen meses muy complicados en los que deberíamos unirnos, no desunirnos. Al final hay una menor de por medio que va a necesitar mucho de mí y si él se une a mí y coge esa mano que yo le he tendido, pues será mucho más fácil para ella y para mí como madre''.

Además, hace referencia a la actual pareja de Antonio Tejado, Samara: ''He tendido mi mano a Samara en más de una ocasión, por eso no entiendo este malestar o esta inquina de ella hacia mí en estos momentos, cuando te repito, deberíamos de unirnos, porque al final hay dos menores, que en este caso a mí me atañe una, pero son dos menores a los que hay que que proteger''.

Alba explica que la relación su ex ahora mismo es ''inexistente'' y confiesa lo que ocurriría si entrase en prisión: ''Me consta que no se le va a poner a mi hija muy fácil, si al final pasa lo que no queremos que pase que es que este señor entre en presión, pues no se va a poner fácil para que ella pueda visitarlo. Me gustaría que eso sí fuese así porque como se le explica a una niña que de la noche a la mañana tú no vas a tener tener relación con él, ni siquiera verlo''.

Por otro lado, Alba apoya a María del Monte: ''Aquí no hay una víctima más grande que María e Inma. No, no es ni más grande, o sea, las únicas víctimas son María Inma, y su hija y su yerno, sin más. Aquí hay una justicia y sí, entiendo que María quiere hacer justicia y si hay pruebas suficientes como para que este señor esté imputado y esté ahí es por algo''.

Al borde de las lágrimas, Alba explica lo difícil que es la situación para ella: ''Me viene muy grande, me viene muy grande porque yo al final hace ya 10 años que estoy separada de este señor. Soy feliz, me viene un proyecto superbonito en mi vida este año y me viene muy grande porque cada mañana que me levanto estoy a la espera de a ver qué me preguntan en casa y a ver qué respondo y cómo afronto el futuro. Es muy triste pensar que yo mi futuro lo tengo bien, pero que al final dependo en cierto modo''.