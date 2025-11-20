La actividad del aeropuerto ha quedado paralizada poco antes de las 17.30 horas

El cambio de Ryanair que ya afecta a todos sus pasajeros a la hora de embarcar: “Reduce tanto los costes aeroportuarios como las tarifas”

Compartir







SevillaEl aeropuerto San Pablo de Sevilla ha estado inoperativo durante casi dos horas por un avión de Ryanair que ha tenido que hacer un aterrizaje de emergencia, nada más despegar, con rumbo a Marruecos. La aeronave ha sido retirada después de que los bomberos diesen su autorización. Ahora, está en las inmediaciones del hangar de la compañía aérea para ser inspeccionado por sus técnicos.

La actividad del aeropuerto ha quedado paralizada poco antes de las 17.30 horas, aunque media hora antes se han comenzado a desviar vuelos para facilitar el aterrizaje del aparato, un Boeing 737-800. En el avión iban 189 pasajeros y tenía una autonomía de hasta 5.765 kilómetros.

PUEDE INTERESARTE Suspendido el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bruselas por la presencia de drones

Las hipótesis del problema en el avión

El comandante del vuelo ha detectado un problema nada más despegar, y ha pedido volver a la pista cuanto antes. La petición ha sido autorizada tras librarse del combustible que llevaba, para garantizar la seguridad en el regreso a tierra. El aterrizaje se ha realizado sin que ni los pasajeros ni el personal de cabina haya sufrido problema alguno. Todos han sido desalojados sin problemas, aunque se ha producido cierta alarma al provocarse una humareda al tomar tierra.

PUEDE INTERESARTE Evacuación de urgencia de un bebé en estado crítico de Gran Canaria a Tenerife Norte

El 112 ha indicado que se ha avisado de un problema en el tren de aterrizaje. Pero fuentes del sector aéreo han indicado que el aparato ha podido sufrir un problema en su sistema hidráulico, crucial para controlar alerones o timones, el tren de aterrizaje y los frenos, de modo que el piloto habría pedido el regreso urgente a pista al no tener pleno control del avión.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El aeropuerto de Sevilla ha tenido que desviar en total nueve vuelos. Cinco vuelos a Málaga-Costa del Sol, procedentes de Lyon, Marsella y Burdeos (Francia), Pisa y Milán (Italia); dos a Jerez de la Frontera (Cádiz), procedentes de Tenerife Norte y Barcelona y dos a Faro (Portugal), con origen en Eindhoven (Países Bajos) y Viena.