La compañía defiende que ofrecerá una experiencia de viaje más "rápida, inteligente y sostenible"

Ryanair recorta 1,2 millones de plazas en aeropuertos regionales de España para el verano de 2026

Compartir







Ryanair, aerolínea irlandesa de bajo coste, introduce desde este miércoles 12 de noviembre un nuevo cambio que va a afectar a todos los pasajeros que utilizan sus aviones. Desde ahora, como ha anunciado la compañía, que da servicio a unos 200 millones de viajeros al año, solo aceptarán las tarjetas de embarque 100% digitales, por lo que ya no se empelarán las tarjetas físicas, impresas en papel.

De este modo, a partir de este mismo miércoles, y de acuerdo con esa normativa, los clientes de la aerolínea tendrán que usar la tarjeta de embarque digital generada en su aplicación myRyanair durante el 'check in' para embarcar en su vuelo, una medida que, según han defendido desde la aerolínea, ofrecerá una experiencia de viaje más "rápida, inteligente y sostenible".

Ryanair y las tarjetas de embarque digitales

Respecto al nuevo cambio, que inquieta a quienes siempre se sienten más seguros imprimiendo su pasaje para conservarlo en su formato físico, Ryanair ha querido facilitar la transición y retrasó la fecha del 3 de noviembre a este miércoles 12 de noviembre para la entrada en vigor. Sobre ello, el director de Marketing de la compañía, Dara Brady, apuntó además que el 80% de los pasajeros ya utilizan las tarjetas de embarque digitales, por lo que el cambio afecta especialmente a ese 20% que aún optaba por descargarla e imprimirla.

Estos últimos, ahora tendrán que recurrir a la app de myRyanair o la página web de la aerolínea para, en su lugar, conseguir su pasaje digital, el cual la compañía defiende que servirá para reducir costes.

Las ventajas de la nueva tarjeta de embarque digital

Según detalla la propia compañía en su página web, “todos los pasajeros de Ryanair seguirán recibiendo recordatorios por correo electrónico, 48 y 24 horas antes de la salida, para que facturen en línea. Si cualquier pasajero llega al aeropuerto sin haber facturado en línea (habiendo ignorado esos recordatorios), tendrá que seguir pagando la tasa de facturación en el aeropuerto”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El cambio a esta tarjeta de embarque digital, explican, se produce porque “reduce tanto los costes aeroportuarios como las tarifas para todos los pasajeros”, proporcionando además a los clientes “un mejor servicio (incluida información del vuelo) el día del viaje”.

Además, explican, “ofrece un mejor servicio de atención al cliente y un mejor proceso de nuevas reservas en caso de alteraciones de los vuelos”, al tiempo en que defienden que “es mejor para el medio ambiente”, precisando que “reduce el desperdicio de papel en 300 toneladas anuales”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

¿Cómo consigo la tarjeta de embarque digital de Ryanair?

Para conseguir la tarjeta de embarque digital (TED), el viajero debe facturar en línea en Ryanair.com o en la aplicación móvil de Ryanair antes de llegar al aeropuerto. Después de hacerlo, explica la compañía, “tu tarjeta de embarque digital aparecerá automáticamente en tu aplicación móvil de Ryanair”:

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“Muestra tu TED en el control de seguridad del aeropuerto y en la puerta de embarque de tu vuelo”, señalan, defendiendo que con ella se puede viajar “más rápido, más fácil, (con) menos estrés y nada de papel”.

¿Y si pierdo el teléfono o la tablet, si no lo llevo o si me quedo sin batería?

Ante cualquier tipo de improvisto, desde la pérdida del dispositivo móvil, su ausencia o la falta de batería en el momento del embarque, Ryanair explica que, si el cliente ya ha facturado, “recibirá una tarjeta de embarque de forma gratuita en el aeropuerto”.

Ante una situación más frecuente de lo imaginado, como llegar al control sin batería en el móvil, tranquilizan: “Si ya has facturado tus datos ya estarán en nuestro sistema y recibirás ayuda en la puerta de embarque”.

De igual modo, quien no tenga ni smartphone ni tableta, y siempre que haya facturado previamente en línea antes de llegar al aeropuerto, igualmente recibirá su TED gratuitamente en las instalaciones aeroportuarias.

Por otro lado, respecto a los casos en los que no se tenga red de datos o wifi, detallan que, una vez facturado en línea, la tarjeta de embarque digital estará disponible sin conexión en la aplicación móvil de Ryanair.

Además, al respecto, añaden que seguirá habiendo “mostradores de facturación y billetes en todos los aeropuertos”.

En el caso de no facturar en línea antes de llegar al aeropuerto, sí advierten: “Tendrás que pagar la tasa de facturación en el aeropuerto”.