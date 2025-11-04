El aeropuerto de Bruselas ha suspendido este martes por la noche su actividad aérea por la presencia de varios drones

El aeropuerto de Alicante-Elche vuelve a operar tras cerrar casi dos horas sus instalaciones por el avistamiento de un dron

Las autoridades belgas han cerrado este martes por la noche su espacio aéreo como medida de seguridad por la presencia de drones que estaban sobrevolando el aeropuerto de la capital, Bruselas.

"Actualmente está cerrado debido a la presencia de drones en el espacio aéreo. Reabrimos hace poco. (Pero) han vuelto a aparecer drones", ha dicho declaraciones Kurt Verwilligen, portavoz de Skeyes, responsable de la seguridad y el control aéreo en Bélgica. Minutos, el aeropuerto ha indicado que "no hay vuelos de salida ni de llegada en el aeropuerto" por el avistamiento de vehículos aéreos ni tripulados". "Les mantendremos informados en cuanto dispongamos de más información", según un comunicado.

Los aeropuertos han cerrado su tráfico aéreo sobre las 20:00 horas (hora local) para reabrir sobre las 21:00 horas y volver a cerrar minutos más tarde. En un primer momento, las autoridades desviaron los vuelos al aeropuerto de Lieja antes de que este también informara de la presencia de drones en sus inmediaciones. Por ello, los aviones han sido desviados a Maastricht y Colonia.

Otros aeropuertos afectados

En lo que llevamos de año, 10 aeropuertos europeos han tenido que cerrar el tráfico aéreo durante horas por incursiones de drones, en algunos casos supuestamente rusos, tras detectarlos con unas escopetas que inhiben el control de los drones que ponen en riesgo la seguridad. Hace dos días esto mismo ha ocurrido en el aeropuerto de Alicante

Debido al incremento de uso de aeronaves no tripuladas, las fuerzas y cuerpos de seguridad han reforzado sus equipos anti drones. Su uso no deja de crecer, ya hay cerca de 12.0000 operadores en España y aunque los vuelos están muy limitados en zonas, por ejemplo, como aeropuertos, la policía detecta cada vez más usos ilegales. Uno de los más frecuentes que se está detectando es el de sobrevolar zonas sensibles para introducir droga o teléfonos móviles en las cárceles.