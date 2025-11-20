Gonzalo Barquilla 20 NOV 2025 - 19:10h.

Andrés Peña Santa, un joven de Palma, desapareció hace más de dos semanas tras salir de su trabajo; su familia pide ayuda

Andrés Peña Santa, un joven de 31 años de Palma de Mallorca, lleva más de dos semanas desaparecido. Su rastro se perdió el pasado 4 de noviembre tras salir de su trabajo, una tienda deportiva ubicada en un centro comercial. La última vez que se le vio fue entre la zona de Plaça d'Espanya y la calle Jacint Verdaguer.

El joven vivía en la calle Aragón, donde compartía piso, pero nadie le ha vuelto a ver. Su hermana interpuso una denuncia y el caso está en manos de la Brigada de Homicidios y Desaparecidos de la Policía Nacional de Palma. Los agentes tratan de esclarecer si se trata de desapareció de forma voluntaria, si pudo sufrir un accidente o si se trata de un acto involuntario.

Según apuntan medios locales, el joven había superado una ruptura sentimental con su expareja, con quien había estado unos ocho años. Actualmente estaba alquilando una habitación para él solo y sus amigos no saben qué ha podido ocurrir.

La madre de Andrés fue a buscarle a su trabajo al no tener noticias sobre él

Martha Santa, la madre del joven, ha hablado con el medio 'Última Hora' para dar algunos detalles de lo sucedido. Según ha explicado, ambos mantuvieron una fuerte discusión hace meses y estuvieron un tiempo alejados, pero nunca habían cortado el contacto: "Tuvimos un malentendido y por eso hablábamos poco, pero no rompimos la relación del todo, yo iba a verle mucho a su trabajo". Al no tener noticias sobre él, fue a preguntar a la tienda, pero nadie sabía nada.

Posteriormente, le habló la expareja de su hijo, que en el momento de la desaparición se encontraba en Portugal, pero se pudo enterar de todo al regresar a la capital balear: "Me llamó, lo que era extraño, y la vi muy triste. Me dijo que me iba a contar algo que me iba a preocupar, y en ese momento me contó que no sabían nada de mi hijo". Tras esta conversación, la familia decidió interponer la denuncia.

Las autoridades creen que el joven dejó de comunicarse días más tarde del 4 de noviembre

La madre de Andrés afirma estar "desesperada". "Intento estar sentada todo el rato, porque no puedo ni levantarme. Se te pasan mil cosas por la cabeza, buenas y malas. Lo único que quiero es que aparezca, sea como sea. Solo quiero encontrarle", ha sentenciado, en declaraciones al rotativo.

La familia sitúa la desaparición el 4 de noviembre, pero las autoridades creen que el joven dejó de comunicarse unos días más tarde. En caso de contar con información sobre esta u otra desaparición, se pide contactar con las autoridades: Emergencias (112), Guardia Civil (062) o Policía Nacional (091). Asimismo, se puede dar aviso directamente a SOS Desaparecidos en el teléfóno: 868 286 726. La colaboración ciudadana puede ser clave en numerosos casos