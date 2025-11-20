La familia se encontraba de vacaciones en el país asiático cuando sufrió el trágico incidente

Trágica noticia la que vivió una familia rusa durante unas vacaciones familiares. Su hijo de dos años murió tras sufrir una horrible picadura de medusa en destino turístico de ensueño, Malasia.

Vladimir ‘Vova’ Yakubanets fue picado por una medusa, conocida por su potente veneno, mientras se encontraba a la orilla de una playa y pidió ayuda a gritos. El pequeño fue trasladado de urgencia al hospital de Langkawi, Malasia, el miércoles.

Lamentablemente, el pequeño falleció cuatro días después del terrible ataque, que también le dejó horribles lesiones en la piel. a familia, originaria de Khabarovsk, Rusia , había ido a la playa de Chenang un día después de su llegada para disfrutar de las que serían sus primeras vacaciones soñadas , según contó el padre de Vova.

El suceso tuvo lugar el pasado 15 de noviembre en Pantai Cenang. El padre, Nikita Iakubanets, de 32 años, dijo que el niño gritó repentinamente de dolor. Su esposa sacó inmediatamente a su hijo del agua, pero en cuestión de segundos, Vladimir dejó de respirar.

“Mi esposa me lo entregó y, en cuestión de segundos, dejó de respirar. Le practiqué la reanimación cardiopulmonar lo más rápido posible y otros turistas nos ayudaron a llegar hasta los socorristas de la playa”, dijo Nikita, quien trabaja como ingeniero informático en Khabarovsk, Rusia.

Tal y como informa el medio ‘AlHijrah’, los socorristas de la playa lavaron la herida con vinagre antes de llevar al niño a una clínica y luego al hospital. En una rueda de prensa, Nikita expresó su gratitud a los equipos médicos de Langkawi y Alor Setar por sus esfuerzos para salvar a su hijo.

Los padres no emprenderán acciones legales

Su esposa, Olga, de 32 años, describió a Vladimir como un niño cariñoso que ayudaba a los demás desde pequeño. La pareja, que había llegado a Malasia el viernes (14 de noviembre) para pasar unas vacaciones, planea incinerar a su hijo y llevar sus cenizas de vuelta a Rusia, recoge el citado medio.

Los padres aseguraron que no tienen intención de emprender acciones legales. “Simplemente esperamos que esta tragedia sirva como recordatorio a los bañistas sobre los peligros de las medusas”, aclaró el padre.

La tragedia ha generado peticiones para que se mejoren las medidas de seguridad en las playas; algunos han cuestionado si deberían instalarse más señales de advertencia sobre las medusas caja en las playas más concurridas.