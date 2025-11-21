Rocío Amaro 21 NOV 2025 - 11:53h.

El aseo portátil que usan los trabajadores de las obras que se están realizando en el puente ha caído desde varios metros de altura sobre uno de los carriles

Afortunadamente ningún vehículo pasaba en ese momento por el carril central del puente al encontrarse cerrado al trafico

SevillaHay quien todavía piensa que se trata de una imagen creada con Inteligencia Artificial, pero lo que pasó la tarde del jueves en el Puente del Centenario de Sevilla es tan real como la vida misma. Se trata de un llamativo y peligroso incidente que sorprendió a los conductores que cruzaban dicho tramo a primera hora de la tarde. Un aseo portátil se desplomó desde varios metros de altura mientras era izado por una grúa en plena obra de mejora del viaducto. El retrete cayó con fuerza sobre el carril central, afortunadamente cerrado al tráfico en ese momento, pero rodeado de vehículos en el resto de los cuatro carriles.

La persona que grabó las imágenes, un joven que atravesaba el puente alrededor de las 17:20, relata que todo comenzó cuando vieron la grúa elevando el aseo. "Vimos la grúa levantando el aseo que iba en volandas y mi compañero, que iba conduciendo, bromeó con la posibilidad de que cayera al suelo", dice el autor del video. "¿Te imaginas que se cae?", espetó uno de ellos, y no tuvieron que imaginarlo mucho porque segundos después, el wc portátil de precipitó.

Acababan de ser testigos de uno de los accidentes más raros que se recuerdan, un aseo portátil y usado (no se sabe durante cuánto tiempo) por los trabajadores de la obra, estaba hecho pedazos sobre el asfalto de la carretera más transitada de Sevilla. Afortunadamente, y se podría decir que milagrosamente, no golpeó a ningún vehículo, gracias a que el carril en el que impactó estaba cerrado, evitando lo que podría haber sido una tragedia.

El video, como era de esperar, se ha viralizado rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios lo han compartido comentando la secuencia. Algunos no podían creer la suerte que hubo ese día, recordando que ellos mismos cruzan el puente varias veces y que, de haber estado abierto el carril central, el resultado habría sido desastroso. "Madre mía, suerte que no ha caído encima de un coche, si no, menuda desgracia, podía haber matado a alguien", escribió uno de los usuarios, y otros se preguntaban por qué estas obras no se realizan en horarios nocturnos, cuando el tráfico es mucho menor.

El Puente del Centenario es uno de los tramos más transitados de Sevilla, con un carril central reversible que se abre según la intensidad del tráfico. Justo ese día, la obra y la organización del tráfico evitaron un accidente mayor. Aun así, la caída del aseo portátil ha dejado un impacto visual que se recordará siempre por la combinación de peligro y surrealismo que supuso ver un retrete surcando los aires. Rápidamente, los trabajadores de la obra retiraron el retrete del carril afectado, restableciendo la normalidad del tráfico.

Las obras en el Puente del Centenario forman parte de un proyecto mayor de sustitución de tirantes debido al deterioro de la infraestructura. Esta intervención permitirá ampliar la capacidad del viaducto hasta seis carriles y está a cargo del Ministerio de Transportes, con un presupuesto de 136,95 millones de euros. El plazo de finalización se ha extendido hasta 2029, aunque se espera que las obras concluyan en 2026.