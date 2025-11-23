Redacción Andalucía Europa Press 23 NOV 2025 - 15:33h.

La progenitora había alcanzado un acuerdo económico con la pareja, que tenía problemas de fertilidad

El presunto delito detectado era el registro de un recién nacido ajeno como propio para su inscripción como hijo

MálagaEste mismo mes ya informamos de un caso similar con detenidos en Navarra y este 23 de noviembre hemos conocido otro en Málaga, en el que se impidió a una madre vender a su bebé a una pareja. El precio que iba a pagar a cambio era 3.000 euros.

Así lo ha especificado la consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que ha comunicado el resultado de una investigación iniciada tras resolverse un trámite de desamparo provisional. Había sido dictado en relación a una menor recién nacida.

Se encontraba entonces ingresada todavía en un hospital de la provincia malagueña. Una vez ejecutada esa resolución, agentes del Área de Protección al Menor de la Unidad de Policía Adscrita a Andalucía retiraron inmediatamente a la niña de su progenitora.

Pretendía registrar a la bebé como su propia hija

Las sospechas se levantaron cuando la madre biológica se presentó con el supuesto padre para proceder a la inclusión de la bebé en el correspondiente Registro Civil. Los agentes supieron ver ciertas contradicciones e irregularidades de parentesco entre ellos.

Al indagar más para tratar de que cuadrase todo antes de completarse el registro, verificaron que el hombre pretendía que esa recién nacida ajena se atribuyera como su propia hija. Aunque, realmente, no lo era en absoluto.

Entonces se detectó un presunto delito contra las relaciones familiares (alteración de la paternidad, conforme al artículo 220.1 del Código Penal, y otro de falsedad documental) cometido durante ese proceso de inscripción.

Una pareja con problemas de fertilidad

Fruto de las averiguaciones, los policías pudieron confirmar que la mujer que había tenido a la niña había alcanzado un acuerdo económico con una pareja que se encontraba en tratamiento de fertilidad. Por lo tanto, tenía problemas para tener hijos.

El varón que iba a inscribirse como progenitor no era el padre biológico y la bebé iba a ser entregada a la pareja cuando recibiese el alta hospitalaria tras el nacimiento. Un hecho que no se produjo por la actuación policial previa.

Actualmente, la niña se encuentra bajo la tutela de la Junta y reside en un hogar de acogida, donde recibe la atención y el amparo necesarios. La actuación culminó con la imputación de todas las personas implicadas en el intercambio.