23 NOV 2025 - 12:35h.

La víctima se encontraba en una vivienda ubicada en la Urbanización La Pastora, en Lora del Río

El fuego se originó antes de las 00:30 horas en el inmueble por causas que no han trascendido

SevillaUna mujer de 39 años ha muerto este 23 de noviembre después de registrarse un incendio en la casa de campo donde se encontraba en la localidad de Lora del Río (Sevilla). Así lo ha comunicado el 112 de Andalucía.

El fuego se originó, por causas que no han trascendido, poco antes de las 00:30 horas, cuando emergencias recibió la llamada en la que se informaba del suceso. Las llamas salían de una vivienda ubicada en la Urbanización La Pastora.

Hasta ese entorno rural al norte del municipio sevillano se movilizaron inmediatamente dos dotaciones de bomberos del pueblo junto a agentes de Guardia Civil y Policía Local. También sanitarios del 061 por si tenían que atender a alguna persona afectada.

Sin embargo, a su llegada solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima en el inmueble. Los equipos de extinción apagaron el incendio, sin que hubiese más heridos.