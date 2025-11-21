Rocío Amaro 21 NOV 2025 - 15:44h.

Vecinos, comercios y asociaciones de las Gabias, en Granada, se vuelcan para apoyar a la familia víctima del incendio que costó la vida a una niña de tres años, recaudando fondos, ropa y todo lo necesario para que puedan continuar con sus vidas

El incendio en Granada en el que ha muerto una niña de tres años: "Los bomberos no descartan que se originara con un brasero"

GranadaEl incendio que arrasó una vivienda en el núcleo de Gabia Grande, en Las Gabias, Granada, y que se saldó con la muerte de la pequeña Yohanna, de tres años, ha provocado una ola de solidaridad inmensa en el municipio. Todavía conmovidos por la tragedia, vecinos y comerciantes se han organizado rápidamente para ofrecer ayuda a una familia que lo ha perdido todo.

El fuego, que se originó en la planta baja de la casa, habría comenzado por un brasero, según las primeras pesquisas de la investigación. En la vivienda, de al menos dos plantas, se encontraban la madre y sus tres hijos de cinco, tres y dos años. Fue un vecino quien salvó la vida de la madre y de los otros dos menores, pero nada pudo hacer, ni él, ni los servicios de emergencias, por salvar a la pequeña. Desde entonces, ese hombre desconocido se convirtió en un héroe para la famila.

Han pasado ya unos días y el municipio ha volcado su apoyo a Rosa, la madre, y a su familia, que habían llegado al pueblo apenas unos meses antes para comenzar una nueva vida en su casa recién adquirida. "Estaban empezando una vida nueva. Habían vendido otras propiedades y se habían comprado esta casa. Ahora lo han perdido todo, la vivienda, sus enseres, toda la ropa y los recuerdos", relata Sandra Ortiz, abogada y representante de la familia.

La respuesta de los vecinos

Así que cuando poco se puede hacer para calmar el dolor de Rosa y los suyos, el pueblo está intentando mitigarlo. La respuesta ha sido inmediata y desde todos los ámbitos posibles. El tanatorio se encargó de los gastos del velatorio y el Hogar del Pensionista cubrió los del sepelio. Talleres y desguaces se han ofrecido a reparar el vehículo afectado por el fuego; y electricistas, pintores y obreros están dispuestos a colaborar en la futura reconstrucción de la vivienda. Mientras tanto residen en la casa que una vecina les ha prestado hasta que puedan comenzar de nuevo.

Sandra, que conoce a la familia desde hace tiempo, está luchando también por conseguir recuperar algo de la pequeña. Para ello ha pedido al colegio en el que acababa de entrar que recopile los trabajos y dibujos de Yohanna para poder entregárselos a la familia. "No les ha quedado ni un calcetín de la niña, ni una foto, nada", lamenta.

Una hucha en cada comercio

En la organización de esta ayuda han tenido un papel fundamental los comerciantes locales. Raquel Pérez, propietaria de la tienda de alimentación Ratoncito Pérez, está siendo la encargada de coordinar la recogida de donativos. "Puse en mis redes sociales que debíamos ayudar a esta familia y el pueblo se ha volcado. Hemos puesto huchas en todos los comercios, se están realizando rifas y mañana una churrería donará todas sus ganancias", dice. "También pedimos ropa, y la respuesta ha sido impresionante, tenemos ropa para vestir a todo un pueblo".

Raquel asegura que Rosa, la madre de la pequeña Yohanna, está inmensamente agradecida con todos: "hablo con ella a diario y dice que no tendrá vida para agradecerlo". Además, es tanta la ropa acumulada que la cadena seguirá, y ahora es Rosa quien donará la que no pueda utilizar a personas que la necesiten.

El vecino que le salvó la vida

Uno de los aspectos que la familia había pedido conocer era la identidad del hombre que salvó a Rosa y a sus otros hijos. Ahora, según ha podido saber la web de Informativos Telecinco, la búsqueda ha terminado con éxito y ese encuentro ha podido llevarse a cabo. Se trata de un vecino del municipio que, tras rescatar a la madre y a los pequeños, sufrió quemaduras en la frente y una herida en la cabeza ya que cayó al suelo. Por ahora prefiere mantener el anonimato, aunque quien le conoce asegura que se muestra muy afectado por no haber podido salvar a Yohanna.

Actualmente, la vivienda sigue precintada mientras la Guardia Civil investiga las causas del incendio. La familia, aunque devastada por la pérdida, puede apoyarse en un pueblo que se ha volcado para brindarles todo lo necesario.