Redacción Andalucía Europa Press 24 NOV 2025 - 10:22h.

La Policía Nacional investiga el caso y baraja el robo como principal hipótesis al descartarse en principio la violencia de género

La autopsia, que se practica este lunes, deberá confirmar si la víctima fue estrangulada en su vivienda de El Puerto de Santa María

CádizLa Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras encontrar este domingo 23 de noviembre el cadáver de un mujer, de 72 años de edad, "con signos de violencia" en el interior de su vivienda en Valdelagrana, en El Puerto de Santa María (Cádiz).

El cuerpo de la mujer fue hallado a mediodía de este domingo en el interior del chalé donde residía en Valdelagrana, según avanza Diario de Cádiz, que apunta que la víctima estaba divorciada desde hacía muchos años y la investigación descarta en principio la violencia de género y se inclina por la hipótesis del robo.

En este sentido, ha añadido la posible aparición de signos de estrangulamiento. Será la autopsia, que se realiza este lunes, quien determine las causas de la muerte. No obstante, la Policía ha señalado que la investigación es confidencial.

Un fin de semana negro en Andalucía

El hallazgo de la mujer de 72 años muerta en Valdelagrana se produce en un fin de semana negro en Andalucía, en el que también ha fallecido otra mujer, en este caso presuntamente a manos de su expareja. El hombre detenido este sábado por la muerte violenta de María Victoria, de 60 años, en Rincón de la Victoria (Málaga), pasará este lunes a disposición judicial.

La víctima, que estaba en proceso de separación, seguía apoyando a su exmarido, según su entorno, pese a que él atravesaba una etapa de depresión. Los vecinos dieron aviso al 112 sobre las 10:20 horas de una pelea de pareja en una vivienda en la zona de Cotomar de dicha localidad, por lo que el centro coordinador de emergencias movilizó a la Guardia Civil. Además se informó al Instituto Andaluz de la Mujer y se personaron efectivos de la Policía Local.