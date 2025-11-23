Logo de telecincotelecinco
Vecinos rechazan el presunto asesinato machista de una vecina "muy querida" en Rincón de la Victoria, Málaga

La concentración en repulsa de la violencia de género se ha vivido este 23 de noviembreFoto Ayto de Rincón Victoria / Vídeo Informativos Telecinco
MálagaUn centenar de vecinos han rechazado este 23 de noviembre el presunto asesinato machista de una vecina "muy querida" en el municipio. Se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), donde residía.

En memoria de María Victoria, la mujer de 60 años víctima del crimen cometido presuntamente por su expareja, los asistentes han exhibido una pancarta de diez metros de largo con el lema 'No a la violencia de género'. Han guardado cinco minutos de silencio.

Uno por cada una de las asesinadas en la provincia malagueña este 2025, según ha detallado a los medios el alcalde Francisco Salado. La fallecida estaba en proceso de separación de su marido, al que seguía visitando en su casa porque atravesaba una depresión, según ha afirmado.

El regidor ha dicho que es "un día muy triste" para toda la sociedad que lucha contra esta lacra, que suma ya 12 víctimas en Andalucía y 39 en España. El hombre implicado en el crimen fue detenido después de los hechos.

"La desgracia se ha cebado" con la familia

María Victoria pertenecía a una familia "humilde y trabajadora" sobre la que "se ha cebado la desgracia", ha lamentado Salado. Ya que su hermano murió con 22 años en un accidente de tráfico y su padre falleció hace poco también.

A falta de confirmación por parte del Ministerio de Igualdad, que todavía está recabando datos sobre el suceso, la principal línea que siguen los agentes es la violencia machista, según fuentes próximas a la investigación.

