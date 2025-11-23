María Victoria, de 60 años, se estaba separando de su exmarido, que ha sido detenido por su muerte

Vecinos rechazan el presunto asesinato machista de una vecina "muy querida" en Rincón de la Victoria, Málaga

MálagaMaría Victoria, de 60 años de edad y asesinada presuntamente a manos de su expareja en Rincón de la Victoria (Málaga), “era una mujer muy buena”. Se estaba separando de su exmarido, que ha sido detenido por su muerte, y aun así “le atendía, seguía visitándolo y apoyándolo” en su casa, ya que este atravesaba un proceso de depresión.

Así lo ha asegurado el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, en declaraciones a los periodistas durante la concentración que ha unido a un centenar de vecinos a las puertas del Ayuntamiento en señal de repulsa por lo ocurrido.

Todos ellos han portado una pancarta de unos diez metros de largo con el lema 'No a la violencia de género', han guardado cinco minutos de silencio, uno por cada una de las cinco mujeres que, de confirmarse este caso, habrían fallecido por violencia de género en la provincia de Málaga en lo que va de año, ha explicado. En Andalucía, serían doce las mujeres asesinadas y en el resto de España se elevarían a 38 víctimas durante este año y a 1.333 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

Detenido el presunto agresor

Los vecinos dieron aviso al 112 sobre las 10:20 horas de una pelea de pareja en una vivienda en la zona de Cotomar de dicha localidad, por lo que el centro coordinador de emergencias movilizó a la Guardia Civil. Además se informó al Instituto Andaluz de la Mujer y se personaron efectivos de la Policía Local.

A su llegada al lugar, el exmarido de la fallecida les abrió la puerta. Los agentes del instituto armado hallaron a la mujer sin vida y con signos de violencia y detuvieron al hombre.

Según ha explicado el alcalde en la concentración, la mujer estaba en proceso de separación de su marido, al que seguía visitando en su casa porque atravesaba una depresión.

Una mujer "humilde, trabajadora, muy querida"

El regidor ha dicho que es "un día muy triste" para toda la sociedad que lucha contra la lacra de la violencia de género.

María Victoria pertenecía a una familia "humilde, trabajadora, muy querida en el municipio" en la que "se ha cebado la desgracia en su vida": su hermano murió con 22 años en un accidente de tráfico, su padre falleció hace poco y ella ha fallecido presuntamente a manos de su marido, ha indicado Salado.

A falta de confirmación por parte del Ministerio de Igualdad, la principal línea de investigación es la violencia machista, aunque la fallecida no estaba registrada en el Sistema Viogén y no constan denuncias previas, según fuentes próximas a la investigación.

"La erradicación de la violencia de género es tarea de todos"

"Esto tiene que terminar, y desde aquí, quiero hacer un llamamiento que todo no puede seguir así, que tenemos que hacer un redoblar los esfuerzos entre todos. La erradicación de la violencia de género es tarea de todos, no solo ese paso que tiene que dar la mujer víctimas de violencia, de denunciar, de pedir ayuda, sino de toda la sociedad", ha exigido el alcalde.

Al hilo de ello, ha exigido que las administraciones públicas --instituciones, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado--, deben poner más medios para "luchar contra esta lacra" y ha hecho un llamamiento a la colaboración de la sociedad civil que "tiene que colaborar en denunciar cuando ve que hay un indicio claro de que una mujer está siendo víctima de violencia de género en su entorno".

"Esa mujer tiene miedo, no es capaz de dar ese paso y esa denuncia a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los centros municipales de información a la mujer puede salvar vidas. Así que esto es tarea de todos, la prevención es fundamental, una vez que ocurre esto ya no tiene remedio, es una familia rota, una sociedad rota y una mujer que ya no va a volver", ha lamentado Salado, tras trasladar su pésame a los seres queridos de la fallecida.

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha mostrado también su pésame a los familiares y ha mostrado su rechazo a la violencia machista. "Crímenes como el que hemos experimentado y vivido en estos días en Rincón de la Victoria demuestra que esta lucha no es solo cosa de un día, sino de los 365 días del año", ha asegurado, añadiendo que la colaboración y la unión de todas las instituciones es necesaria para que haya más recursos y medios, y poder así "erradicar esta lacra".

"Creo que desde las administraciones se está haciendo un gran esfuerzo para buscar sistemas de detección temprana de este tipo de situaciones, pero como se ha demostrado en este caso, muchas veces ni siquiera eso es suficiente", ha ahondado Navarro.

Por último, ha expresado "un mensaje de esperanza a todas esas mujeres que actualmente están viviendo en estas circunstancias, que no se atreven por los hijos, que no se atreven muchas veces incluso por sus padres, que son mayores y no quieren darle ese mal rato, que quizás tienen ciertas dependencias económicas, no tienen empleo", además de destacar la implicación de la Junta de Andalucía con esta problemática.

Teléfono contra la violencia de género

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.