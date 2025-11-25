Lo importante es que este tiempo compartido fomenta hábitos saludables esenciales

Moverse, hacer deporte y practicar ejercicio es fundamental para la salud, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo de forma regular, ya sea por falta de tiempo o por motivos económicos. Por eso resulta tan interesante la iniciativa de un colegio de Granada, donde desde hoy los padres y madres están invitados a la clase de Educación Física de sus hijos.

El reto lo explica uno de los profesores de gimnasia del centro: “Vamos a trabajar la habilidad motriz básica.” Esta propuesta, que incluso une a abuelos y nietos, puede dejar algún pequeño susto por el camino. De hecho, una de las abuelas admite con humor: “Me he lesionado, eso lo tengo que decir. Pero salvo ese percance de poca gravedad, la actividad ha sido súper reconfortante.”

Entre los más pequeños, la actividad ha sido todo un éxito. Una alumna asegura que le ha encantado, y otro niño confiesa que “le encantaría que vinieran siempre.” Los adultos participan con el mismo entusiasmo, cada uno a su ritmo; padres, madres y abuelos esprintan “a su manera”, y no ocultan su satisfacción. Uno de ellos afirma, incluso estando en su día de descanso, que “prefiero estar con los niños y aprender que sea bueno, y nos una a todos.”

La idea es de Edu, un profesor al que describen como maravilloso, que ha decidido abrir las puertas de su clase para que los mayores se impliquen. Desde ejercicios sencillos en la colchoneta hasta una “media vuelta”, que cada cual interpreta como puede, lo importante es que este tiempo compartido fomenta hábitos saludables esenciales. Porque cuando uno predica con el ejemplo, esa semilla queda en el alumnado. Y queda a cualquier edad.