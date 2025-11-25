Claudia Barraso 25 NOV 2025 - 16:42h.

La mujer que intentó vender a su bebé por 3.000 euros en Málaga ya lo hizo con otro hijo por el mismo precio

La mujer acusada de vender a su bebé en Málaga por 3.000 euros ya fue investigada por intentarlo con otro hijo, según ha demostrado la Unidad de Policía Autonómica adscrita a la Junta de Andalucía. A raíz del último caso, los agentes descubrieron que ya hubo una investigación abierta por el mismo hecho, pero con otro bebé en otra provincia de España.

El reciente caso se destapó debido a unas sospechas que tuvieron los agentes cuando procedieron a la inclusión de la bebé en el Registro Civil. Algunos datos no cuadraban y hubo varias contradicciones e irregularidades. La madre se presentó con el supuesto padre de la bebé que en realidad era un hombre que pretendía que esa recién nacida se atribuyera como su propia hija. Fruto de las averiguaciones, los policías pudieron confirmar que la mujer que había tenido a la niña había alcanzado un acuerdo económico con una pareja que se encontraba en tratamiento de fertilidad. Por lo tanto, tenía problemas para tener hijos.

En otra ocasión se descubrió que la mujer había dado a luz sola en su casa y después avisó a los servicios sanitarios que se desplazaron hasta el lugar y registraron en su informe las graves condiciones de insalubridad que había en el domicilio, alertando del entorno en el que iba a crecer la recién nacida, según han informado medios como 'Diario Sur'.

El primer bebé dio positivo en sustancias tóxicas

Una vez fue ingresada en el hospital, ella manifestó su deseo de “ceder” a su bebé argumentando que ella no podía hacerse cargo. Lo que alertó a los médicos fue los resultados de las analíticas de la recién nacida, que dio positivo en sustancias tóxicas.

Cuando este caso llegó a la Unidad Adscrita de Policía, descubrieron que la mujer sí que era la madre biológica de la bebé, pero el padre no, aunque sí figuraba colmo su padre. Tras una serie de investigaciones y pruebas, descubrieron que el hombre y su verdadera mujer estaban intentando ser padres y al tener múltiples dificultades para concebir un hijo de forma natural, decidieron comprarle la hija a la mujer por 3.000 euros. Con todas estas pruebas, todos los implicados fueron investigados por un delito de falsedad documental y les retiraron a la bebé, a cargo de la tutela de la Junta de Andalucía.