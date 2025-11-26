Los servicios de emergencias se encontraron al menor inconsciente en su vivienda

Se avanza en la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte

AlmeríaLas autoridades investigan las causas del fallecimiento de un niño de 11 años en su vivienda de Cuevas de Almanzora, Almería, este lunes después de los servicios de emergencia no consiguieran reanimarlo.

Fuentes municipales y del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han explicado que fue sobre las 19:30 horas cuando se recibieron las primeras llamadas de auxilio en la que se solicitaba asistencia médica para el menor en el barrio de Jucainí.

Inmediatamente se dio aviso al 061 que a su llegada encontró al menor inconsciente, por lo que se iniciaron maniobras de reanimación al tiempo que se solicitó presencia policial, también se alertó a la Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local.

Tras más de una hora de intentos por reanimar al pequeño, se constató finalmente su muerte.

Minuto de silencio en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora convocó en la mañana del martes un minuto de silencio en señal de luto, memoria y tristeza por la muerte del menor.

"Nuestro más sincero pésame y condolencias a sus familiares", han trasladado desde el Ayuntamiento en una jornada en la que los alumnos de los colegios se han sumado al duelo con poesías de los escolares, de otro lado, se avanza en la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.