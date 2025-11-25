La menor fallecida era la hija única de una pareja que ha necesitado “tratamiento psicológico, no podemos más"

La clínica dental de Alzira no disponía de una sala de recuperación tras las sedaciones: los padres firmaron el consentimiento

ValenciaEl dolor en el que se encuentra sumida la familia de la pequeña de 6 años muerta en Alzira, Valencia, después de realizarse un tratamiento en una clínica dental, es tan profundo que apenas encuentran palabras para describirlo. “Estamos desolados” afirmaba el padre todavía en estado de shock.

La menor fallecida era la hija única de una pareja que ha necesitado “tratamiento psicológico, no podemos más”, contaban en El Mediterraneo el padre.

Lo que iba a ser una acción tan cotidiana como asistir al dentista les ha arruinado la vida después de que el pasado jueves la niña fuese intervenida en una clínica dental donde se le puso sedación mediante una vía para extraer unos dientes de leche y ponerle unos empastes.

Fallecimiento por parada cardiorrespiratoria

La menor de 6 años ingresó el jueves a las 16:52 horas en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria, según consta en el informe del responsable de la guardia de Urgencias del centro sanitario. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y, desgraciadamente, declararon el fallecimiento.

Además, se da la circunstancia de que a las 15:11 horas del mismo día acudió a Urgencias del Hospital de la Ribera otra niña, esta de 4 años de edad, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental.

La pequeña presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València, donde ya ha sido trasladada a planta tras la mejoría de su estado.

Mientras, continúa la investigación sobre lo ocurrido y se depuran responsabilidades, Sanidad ordenó el cierre cautelar de la clínica dental a la espera de los informes.