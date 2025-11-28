La víctima era un hombre de unos 63 años, nacido en esta localidad malagueña de menos de 3.000 habitantes

La Policía sospecha que unos sicarios se equivocaron y mataron por error al hombre conocido en Telde, Gran Canaria, como ‘El Conejero’

MálagaUn hombre ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor del crimen del hombre que fue encontrado degollado en el interior de su vivienda en Yunquera (Málaga). La Guardia Civil ha registrado su domicilio y, aunque no ha localizado el arma del crimen por el momento, sí ha encontrado evidencias y restos de sangre en algunas prendas y en el vehículo del sospechoso, según 'EFE'.

El arrestado es un varón de 43 años. La víctima era un hombre de unos 63 años, nacido en esta localidad malagueña de menos de 3.000 habitantes. El cuerpo se encontró con un profundo corte en el cuello, por lo que ya la investigación apuntó a un asesinato.

El detenido se encuentra en dependencias policiales

Los primeros resultados de la autopsia que se le practicó en el Instituto de Medicina Legal (IML) reveló que sufrió una muerte violenta. El detenido -que arrestaron la pasada noche del jueves- se encuentra en dependencias policiales y podría pasar a disposición judicial mañana.

Se trata del tercer crimen que se registra en la provincia desde el sábado, junto a la mujer de 60 años que fue asesinada en Rincón de la Victoria y una joven de 25 años que tanto ella como su presunto agresor figuraban en el sistema Viogén. Ambos casos están confirmados como violencia de género.