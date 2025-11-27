Los hechos sucedieron el 26 de junio cuando Jonathan Josué D.B. fue abatido en la calle por un hombre en moto que disparó cinco veces contra él

Las autoridades creen que los sicarios le confundieron con otra persona y se equivocaron de objetivo

Compartir







Gran CanariaGiro en el crimen de Telde, Gran Canaria, en el que mataron a tiros a un hombre conocido como 'El Conejero'. Ocurrió el pasado 26 de junio y ahora la Policía Nacional, que investiga los hechos, sospecha que los sicarios que acabaron con su vida y a los que se encargó el crimen se equivocaron de persona.

La víctima, identificada como Jonathan Josué D.B., fue abatida en la calle por un hombre en moto que disparó cinco veces contra él con un revólver en el barrio de San José de Las Longueras, cerca de donde vivía.

Conversaciones entre los investigados reconocen que mataron a 'El Conejero' por error

Según adelantan hoy los periódicos Canarias7 y La Provincia, la Policía, que detuvo a los presuntos autores de esta muerte, ha hallado conversaciones entre los investigados en los que lamentan su error y precisan que el objetivo era otro.

Concretamente, en el marco de la investigación y tras el crimen acontecido el 26 de junio, dos días después las autoridades detuvieron al supuesto sicario al que encargaron la muerte y al que presuntamente ayudó un cómplice, que también fue detenido.

PUEDE INTERESARTE Prisión provisional para el presunto autor de la muerte de la mujer asesinada en su chalet en Valdelagrana

Tras ello, y dos meses después de esas primeras detenciones, se detuvo en Jaén a otro hombre por su presunta implicación en la preparación del crimen, mientras la semana pasada, también en Andalucía, la Policía consiguió detener a un cuarto hombre al que se le atribuye ser el presunto colaborador del autor material de los disparos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El objetivo no era solo una persona, sino varias de un clan presuntamente dedicado al narcotráfico

Ahora, cinco meses después de los hechos, la prensa local destaca que la investigación ha dado un giro radical tras las conversaciones halladas en los volcados de los móviles de los cuatro detenidos, de origen colombiano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según estas publicaciones, el análisis hace sospechar que los investigados se habían equivocado de objetivo y que el crimen no se ejecutó contra la persona prevista, además de alertar que los objetivos no eran uno solo, sino varias personas de un clan dedicado supuestamente al narcotráfico.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

'El Conejero' era sobrino de José C.A. 'El Negro', que un mes antes había sido condenado a doce años de cárcel por haber intentado asesinar a tiros junto a su hijo a dos hombres el Viernes Santo de 2022 en Jinámar, otro barrio del mismo municipio, Telde.

Por ello, la Policía investigó si existía alguna conexión entre los dos crímenes o si la muerte de Jonathan Josué D.B. tenía alguna relación con los negocios de narcotráfico que se atribuían a su tío. Las autoridades dieron por concluida la investigación, aunque detallaron que se analizarían algunos datos complementarios