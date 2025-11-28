El altercado obligó a la intervención de unidades de la Policía Nacional de la ciudad de Jaén para detener los altercados

La Policía Nacional ha detenido en Jaén y Jerez de la Frontera (Cádiz) a 15 personas por su presunta participación en una multitudinaria reyerta ocurrida el pasado 28 de septiembre, en las inmediaciones del Parque La Alameda de la capital jiennense.

Fue una pelea multitudinaria entre aficionados ultras de los grupos autodenominados Orgullo Lagarto y Colectivo Sur, que se registró en los prolegómenos de un partido entre el Real Jaén y del Xerez Deportivo FC, correspondiente a la jornada 4 dentro del Grupo 4 en la Segunda RFEF.

Ese duelo entre los equipos de ambas localidades se vio empañado por un enfrentamiento entre aficionados radicales en el que utilizaron sillas de bares, palos y otros objetos para agredirse en los prolegómenos del encuentro deportivo, celebrado en el Estadio Municipal de La Victoria.

No se descartan nuevas detenciones

El altercado obligó a la intervención de unidades de la Policía Nacional de la ciudad de Jaén para detener los altercados. Asimismo, hubo que asistir a uno de los aficionados ultras del Xerez Deportivo, que fue trasladado a un centro médico por una herida incisa en el tobillo producida por un botella de cristal.

Tras la pelea la investigación se centró en grupos radicales vinculados al fútbol, lo que ha llevado hasta el momento a la detención, el pasado 19 de noviembre, a cuatro encartados en la ciudad Jaén, uno de ellos, menor de edad en el momento de los hechos, siendo puestos a disposición del Juzgado de Instrucción 3 de Jaén, y a la Fiscalía de Menores de Jaén.

A todos los detenidos se les ha imputado inicialmente los delitos de riña tumultuaria y desórdenes públicos y han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.