La familia ha comunicado que la menor ya se encuentra estable

La Policía Nacional ha salvado la vida de una niña de 17 meses tras practicarle maniobras de reanimación. Tal y como informa ‘Diario de Jerez’, la menor estaba en un coche, junto a su madre y su hermano de ocho años. La pequeña ya se encuentra estable, según ha informado la familia a las autoridades.

Los hechos ocurrieron en torno a las 22:00 horas. Los agentes se percataron que había un coche que circulaba a rápida velocidad en la Glorieta de la Guardia Civil, en dirección a Madre de Dios. La mujer iba tocando el claxon y sacando la mano por la ventanilla.

La niña empezó a tener un color amoratado

Una vez que la mujer llegó hasta los policías locales, la conductora les pidió ayuda para su hija, quien manifestaba dificultades para respirar. Los agentes activaron el dispositivo lumínico para hacer de escolta y así abrirle paso a la madre hasta el hospital.

Uno de los agentes, que era subinspector del cuerpo, acompañó a la mujer en el mismo coche. Pero, a la altura de la avenida Torresoto, junto a la Cuesta de la Alcubilla, ordenó detener la marcha de sus compañeros. La niña presentaba “color amoratado, la lengua hacia atrás y la boca fuertemente cerrada”.

El agente comenzó a practicar las maniobras de insuflación de aire hasta que consiguió que la bebé comenzase a respirar de nuevo. La unidad escoltó al coche hasta el Servicio de Urgencias de Maternidad del Hospital Universitario de Jerez y acompañó a la mujer y a su hijo hasta que llegó otro familiar que pudiese cuidar al hermano de la menor.