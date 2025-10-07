Abuela materna del bebé fallecido en Ceuta, tras la detención de los padres: "No sé si se cayó o fue otra cosa"

La pareja, conocida por sus continuos altercados con los vecinos, vivía en una casa en mal estado junto a dos menores

Detenido un matrimonio en Ceuta por la muerte de su bebé de nueve días: el tío del menor también ha sido arrestado

En la noche del domingo 5 de octubre, en Ceuta, fallecía un bebé y tres personas fueron detenidas: sus padres y su tío. Se trata de una pareja que llevaba meses haciéndoles la vida imposible a los vecinos de la zona, con amenazas y altercados de todo tipo: música a todo volumen, destrozos en coches y pintadas en las paredes.

La policía había acudido en varias ocasiones a su domicilio, una vivienda en mal estado en la que residían con el bebé fallecido y otro menor de 5 años. Durante el día de ayer, los agentes registraron la casa mientras se espera el resultado de la autopsia del pequeño. Los tres detenidos continúan bajo custodia policial.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado con la abuela del bebé fallecido: "Nació el día 23 por la tarde, tenía trece días. Le hice dos videollamadas y me extrañó que no me las cogiera, y lo primero que pensé fue: habrá ido a sacar a los niños, a darles una vueltecita o algo".

Abuela del bebé fallecido: “A las once me llamó llorando y diciendo que el bebé se había muerto"

También ha explicado la llamada de su hija el domingo por la noche: "A las once me llamó llorando y diciendo que el bebé se había muerto. Yo me puse muy nerviosa, me decía que fuera para allá a recoger al otro y que me lo trajera. Cuando fui, me encontré los furgones de la policía y todo el percal. Mi nieto de cinco años estaba en la calle, en pañales, con solo una camiseta y un zapato de cada clase".

Por último, explica cómo se encuentra tras lo ocurrido: "No sé lo que ha podido pasar, estoy en shock, sin dormir. No sé si se cayó el bebé o fue otra cosa… es que si te pones a pensar lo peor… Me ha dejado en shock, no lo asimilo".