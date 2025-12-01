Rocío Amaro 01 DIC 2025 - 14:49h.

La menor, de 17 años, desapareció el 24 de noviembre en Algarrobo y necesita medicación, por lo que su localización es urgente

MálagaEl Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha emitido una alerta para dar con el paradero de una menor de 17 años desaparecida en Algarrobo (Málaga) el pasado 24 de noviembre de 2025. Tanto su familia como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continúan su búsqueda y solicitan la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que pueda resultar útil.

De acuerdo con la información facilitada por el organismo, la joven nació el 4 de enero de 2008, mide 1,50 metros, pesa unos 40 kilos y en el momento de su desaparición vestía una sudadera azul y zapatillas deportivas. El CNDES ha señalado además que la menor requiere medicación, por lo que su localización es especialmente urgente.

El CNDES, entidad referente en Europa en materia de personas desaparecidas, centraliza y gestiona la información relacionada con este tipo de casos para facilitar su difusión. Ante cualquier pista, se pide contactar con los teléfonos de emergencia: 091 (Policía Nacional) o 062 (Guardia Civil).