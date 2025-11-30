Iván Sevilla 30 NOV 2025 - 14:41h.

Piden ayuda para localizar a Mariano, un joven desaparecido desde el 23 de noviembre en Elche, Alicante

De complexión física delgada, el varón en paradero desconocido tiene el pelo negro y los ojos azules

AlicanteUn joven de 28 años está desaparecido desde hace una semana y se le sigue buscando porque está considerada "persona vulnerable", según ha detallado la Asociación SOS Desaparecidos. Se le perdió la pista en Elche (Alicante).

Responde al nombre de Mariano y sus apellidos comienzan por las iniciales F.B. Recordamos que recientemente se encontró sin vida a Nicolás, otro varón de la misma edad al que trataban de localizar en Málaga. Su caso no acabó en buen desenlace.

Ahora, en redes sociales, se pide ayuda ciudadana para dar con el paradero de Mariano cuanto antes. Aunque la denuncia de su desaparición se interpuso el 23 de noviembre en la ciudad ilicitana, su última ubicación lo situó en Valencia capital.

SOS Desaparecidos ha difundido este 30 de noviembre una fotografía del joven que sirva para reconocerlo. Junto a algunos datos de su apariencia física. De complexión delgada, mide tan solo 1,60 metros de estatura.

Tiene el pelo negro (en la imagen aparece con casi un rapado) y los ojos azules. Si alguien lo ha visto o lo ve, puede comunicarlo de inmediato al 868286726, el teléfono fijo de la citada asociación. La colaboración de la sociedad es fundamental para encontrarle.

También se busca a Edisson en Jávea

En otro municipio alicantino, concretamente Jávea, desde principios de mes se continúa buscando también a un hombre de 33 años. Llamado Edisson Darío, se esfumó su rastro el 2 de noviembre, cuando no regresó a casa.

La propia familia compartió en redes sociales que no sabían nada de él tras haber salido con su moto y no haber vuelto. Vestía una chaqueta blanca y negra con capucha de borrego junto a un pantalón negro.

De calzado, llevaba unas deportivas Nike igualmente oscuras. A su espalda, portaba una mochila de tonalidad azulada. Según especifica SOS Desaparecidos, Edisson tiene diferentes tatuajes en su cuerpo, el pelo negro y los ojos marrones.