Detenido un hombre por matar a su pareja tras una pelea en su piso de L'Hospitalet de Llobregat

Estamos a 9 de diciembre y han sido asesinadas cinco mujeres en lo que va de mes. Todas ellas han sido víctimas de la violencia machista y la última ha sido acuchillada este mismo martes en su casa de L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Su pareja ha sido detenida poco después, muy cerca de allí.

Según informa Marta Alcázar, periodista de 'Informativos Telecinco' en el lugar de los hechos, Sayuri, de 36 años y nacionalidad colombiana, ha sido presuntamente asesinada a cuchilladas por su pareja en su domicilio de la calle Santa Eulalia.

Ha sido un vecino quien ha avisado a la policía, pero los servicios de emergencias no han podido hacer nada para salvar la vida de la mujer. El presunto autor, de 46 años y también nacionalidad colombiana, ha sido detenido a pocos metros del domicilio. No constaban denuncias por malos tratos en la pareja, aunque fuentes locales apuntan a que la joven tenía "miedo" del acusado.

Los agentes encontraron el cuerpo de la mujer y detuvieron al acusadopoco después

Según han detallado los Mossos d'Esquadra, el presunto agresor fue arrestado tras recibir un aviso sobre las 06:30 horas por una pelea en el interior del piso que ambos compartían. Cuando los agentes llegaron al domicilio hallaron el cuerpo sin vida de la mujer con evidentes signos de violencia.

El detenido, que fue localizado en las inmediaciones poco después, permanece bajo investigación por parte de la División de Investigación Criminal, que trata el suceso como un nuevo caso de violencia de género. Desde el juzgado de violencia sobre la mujer de L'Hospitalet se ha abierto una causa por la muerte violenta.