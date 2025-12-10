El letrado afirma que ni el abuelo ni su tía abuela quieren saber nada de la hija

José Luis Martínez, el abogado del abuelo y la tía abuela de Lucca, el niño de cuatro años encontrado muerto en una playa de Garrucha, asegura que el “objetivo ahora es buscar la verdad”. “Nosotros ya hemos pedido la entrega del cuerpo del menor. Mi cliente no quiere tener contacto con la hija hasta que no se esclarezca lo sucedido”, señala.

Martínez destaca que en el auto ya aparecen detalles “muy desagradables”, lo que ha provocado que ni el abuelo ni su tía abuela “quieran saber nada de la hija”. “El abuelo quiere saber si su hija tenía algún tipo de participación y, si es así, que pague lo que tenga que pagar”, afirma el letrado.

"Ahora lo que quiere es que tenga un parto que no de problemas", aclara el abogado

El abuelo quiere conseguir la custodia del bebé que tendrá la hija, según el letrado: “Ahora mismo, lo que quiere es que tenga un parto que no de problemas y que nazca en perfectas condiciones. A partir de ahí, quiere asumir la tutela”. El letrado aclara que “irán a por todas”: “Aquí no solo se va a pedir un maltrato habitual, aquí se va a acusar también de asesinato y de agresión sexual”.

El letrado pone el foco en el “fallo del sistema” en el caso de este menor: “Comenzamos por esos vecinos que escuchan gritos, que graban y lo suben a las redes sociales donde se ve al hombre agrediendo al menor. ¿Qué ha pasado con la sociedad? ¿Por qué nadie ha ido a la Policía a decir ‘mire lo que está pasando con este niño’?”

Y señala que les consta que “los dos estaban juntos” pese a la orden de alejamiento: “Pero claro, ella no sabe si sigue en vigor la orden de alejamiento pero nos consta que sí estaba en vigor”.