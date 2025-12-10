El auto destaca que la madre acompañó a su pareja mientras este portaba el cadáver

La pareja de la madre de Lucas, el niño asesinado en Almería, lo violó y golpeó hasta la muerte: la mujer pudo ser testigo

AlmeríaLas investigaciones sobre el desgarrador suceso del menor de 4 años violado y asesinado en Garrucha, por el que han sido detenidos la madre y la pareja de esta, continúa desvelando nuevos detalles sobre cómo se produjo la muerte de Lucas y su posterior traslado al lugar donde fue hallado por los agentes.

En el auto de prisión provisional dictado por el juzgado de Vera detalla las terribles causas de la muerte del niño tras ser brutalmente golpeado en el abdomen mientras su madre estaba presente. Posteriormente ambos investigados habrían trasladado el cuerpo sin vida hasta un antiguo búnker situado en la playa de Garrucha, en dirección a Mojácar, donde finalmente fue localizado.

El auto destaca que la madre acompañó a su pareja mientras este portaba el cadáver, sin manifestar dónde se encontraba el menor ni alertar a las autoridades.

"Conocimiento previo del maltrato habitual"

El documento judicial subraya además que la mujer tenía "indiciariamente conocimiento previo del maltrato habitual" ejercido por el investigado sobre el niño, tal y como se desprende de las declaraciones de testigos y de lo que ella misma había expuesto ante la Policía y los juzgados en procedimientos anteriores. En uno de esos procedimientos, según señala el auto, se condenó al investigado a la prohibición de acercarse al menor y quedó acreditado un episodio previo de maltrato.

A la vista de los hechos y de los indicios recogidos, el juez decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para la madre por riesgo de fuga, posible destrucción de fuentes de prueba y falta de arraigo suficiente, ya que se enfrenta a la pena más elevada prevista en el ordenamiento penal para los delitos investigados.