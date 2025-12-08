El abogado de la familia materna denuncia que el sistema no protegió al niño de cuatro años

El abuelo del menor de cuatro años asesinado en Garrucha: "Si mi hija ha sido la culpable, que lo pague"

El niño que murió la semana pasada en Almería sufrió violencia física y sexual, según la autopsia. Su madre y el novio de esta están en prisión provisional. La acusación que representa al abuelo materno afirma que el sistema no ha protegido a un niño que iba al colegio con golpes, moratones y el brazo en cabestrillo.

Ahora todo el entorno del niño de cuatro años asegura que el menor vivía con miedo, especialmente a la pareja de su madre. De hecho hay un vídeo, que ya está en manos de los investigadores, en el que se ve reflejado el miedo que el menor tenía al novio de su madre.

El abogado del abuelo materno del menor, José Luis Martín, ha denunciado el "fracaso absoluto" de los protocolos de protección. Según el letrado, existían señales evidentes de que el niño sufría violencia física y desatención, que fueron ignoradas tanto por el centro escolar como por las fuerzas de seguridad antes del crimen.

Una tía abuela del menor ha declarado que en una ocasión acudió a la Guardia Civil a pedir que investigaran la situación del menor pero que como no interpuso denuncia formal no se hizo nada.

Según la acusación particular que ejerce Martín en representación de la familia, el menor acudía al colegio con hematomas visibles y, en una ocasión, con un brazo "encabestrado", sin que el centro educativo activase los protocolos de maltrato infantil, ni de absentismo.

La situación de Lucca en manos de los servicios sociales

Según fuentes de la investigación, los acusados evitaban llevar al niño al médico para que no se documentaran las agresiones físicas.

Según informa Canal Sur, había un expediente abierto por violencia doméstica sobre el menor de cuatro años.

Los Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Almería se entrevistaron con la madre el 20 de noviembre y tenían prevista una visita al domicilio de la madre un día después de la muerte de Lucca.

Los resultados de la autopsia preliminar, el cadáver del niño presentaba signos de violencia física y sexual. Fuentes próximas a la investigación han confirmado el maltrato sufrido por el menor de forma previa a su muerte.

La madre y el novio, acusados de asesinato y maltrato

La jueza ha enviado a prisión preventiva, comunicada y sin fianza a la madre del niño, que está embarazada, y a su novio. Ambos enfrentan las acusaciones de asesinato y maltrato habitual.

La autopsia y las diligencias policiales, que permanecen bajo secreto de sumario, serán claves para determinar la autoría material de los hechos y el grado de participación de cada uno de los investigados en la muerte del pequeño.

Ante la jueza de guardia el hombre, que tiene una orden de alejamiento de su pareja, ha declarado. Ella, en cambio, se ha acogido a su derecho a no declarar.

La familia materna, devastada por lo ocurrido, ha solicitado a través de su abogado que "caiga todo el peso de la ley" sobre los responsables, independientemente de su vínculo familiar.

Además, el abuelo ha anunciado su intención de solicitar la custodia del bebé que espera la detenida, quien se encuentra embarazada de cinco meses, para evitar que quede bajo su tutela tras el nacimiento.