Hospitalizado en Málaga un hombre tras resultar herido por un disparo en la cara

Un hombre de 41 años fue ingresado el pasado fin de semana en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria tras recibir un disparo en la cara, según han confirmado fuentes de la Comisaría Provincial de Málaga.

Según ha informado 'Diario Sur', el suceso se produjo en la madrugada del sábado 6 de diciembre, cuando el afectado acudió al centro hospitalario. Siguiendo el protocolo habitual, los profesionales sanitarios dieron aviso inmediato a las Fuerzas de Seguridad.

Según el relato del propio herido, el disparo se produjo mientras se encontraba en Torremolinos comprando droga, aunque no ofreció más detalles sobre lo ocurrido. A pesar de ello, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos.

Por el momento, se desconoce la situación actual del hombre, aunque su estado no revestía gravedad cuando fue atendido en el hospital.