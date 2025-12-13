Redacción Andalucía Agencia EFE 13 DIC 2025 - 19:28h.

GranadaEl hombre que dio una paliza a su expareja el 8 de diciembre en la localidad de Motril (Granada) ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo ha decretado el Juzgado de Instrucción Número 1 del municipio.

Fuentes judiciales han confirmado a EFE esa decisión del juez, tras escucharlo declarar por los hechos. La agresión por la que está acusado se produjo en la casa de la propia víctima, de 38 años. Un día después de que ambos retomasen su relación, según fuentes del caso.

Ella actualmente sigue hospitalizada grave en un hospital granadino, donde está siendo atendida de las lesiones sufridas e incluso le han extirpado el bazo. Inicialmente, la afectada había expresado a la Policía que había tenido una caída.

Orden de alejamiento previa de ella hacia él

Sin embargo, luego acabó reconociendo que era mentira y que su ex le había pegado. Cabe recordar en este caso que en septiembre se registró un cruce de denuncias entre la pareja por presunta violencia doméstica.

De hecho, se dictó una orden de alejamiento de ella hacia él. En el suceso reciente de este mes, tras la paliza, el varón se escondió por miedo a represalias en el pueblo de Dúrcal. Ahí permaneció hasta este 12 de diciembre, cuando se entregó.

Acudió a una comisaría y fue detenido, aunque los agentes ya lo tenían localizado antes de que tomase esa decisión.