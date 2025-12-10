La mujer falleció en la UCI tres días después de ingresar por la agresión

El detenido está en libertad con medidas cautelares

Una mujer de 50 años ha fallecido en la UCI del Hospital Universitari La Fe tres días después de ingresar por la agresión que sufrió supuestamente a manos de su pareja en Catarroja (Valencia). La policía judicial de Alfafar, a cargo a de la investigación, detuvo a su pareja.

Tras la agresión, que se produjo la madrugada del viernes al sábado pasado, la mujer fue trasladada a un centro hospitalario donde murió a causa de las heridas sufridas. Por otro lado, el detenido pasó este martes a disposición del juzgado, que decretó su libertad con medidas cautelares. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación.

Contactos contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016 y, los menores, pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.