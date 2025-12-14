Redacción Andalucía Agencia EFE 14 DIC 2025 - 14:20h.

El arrestado conocía la edad de la víctima y dejaba que otros individuos la violaran a cambio de dinero

Una de las personas que presuntamente había participado en las agresiones sexuales también está detenida

CeutaUn hombre ha sido detenido en Ceuta acusado de un presunto delito de corrupción de menores y de agresión sexual a una menor, según ha confirmado la Policía Nacional. La encerraba, drogaba y ofrecía a otros hombres para que también la violaran.

El caso que recuerda al de Linares (Jaén), donde una madre prostituía a su hija de ocho años, comenzó a investigarse en septiembre por parte de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) en la ciudad autónoma.

Los agentes pudieron averiguar que el sospechoso mantenía en una habitación a la víctima, sabiendo la edad que tenía. Le suministraba sustancias estupefacientes para cometer las violaciones, a la vez que dejaba que demás individuos hicieran lo mismo.

Otro detenido y podrían haber más

A cambio de dinero siempre, la estaba presuntamente prostituyendo. El 10 de diciembre se produjo el arresto del implicado, así como el de uno de esos otros identificados como agresor sexual de la menor. Pasarán a disposición judicial.

Sin embargo, la investigación todavía sigue abierta y no se descartan más detenciones relacionadas con los hechos destapados.