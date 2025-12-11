El menor, muy afectado, no pudo participar en la rueda de reconocimiento fotográfico

BilbaoLa Ertzaintza investiga el robo y la violación a un menor de edad con autismo producida el pasado miércoles en los baños públicos del barrio El Arenal en Bilbao después de que los tutores legales del chico interpusieran una denuncia en comisaría.

Los delitos se cometieron a media tarde cuando el joven paseaba por la zona de El Arenal y decidió meterse en los baños públicos que hay en pleno paseo. En ese momento el supuesto agresor aprovechó y se metió detrás de él robándole las pertenencias y agrediéndole sexualmente, según recoge El Correo.

El menor, muy afectado, les contó a sus tutores legales lo que había ocurrido trasladándole inmediatamente al hospital para ser atendido por la agresión. Una vez en comisaría el joven dio una detallada descripción del agresor, pero todavía conmocionado no pudo participar en una rueda de reconocimiento fotográfico.

La policía vasca se centra en la descripción ofrecida por la víctima, un hombre de pelo largo que en el momento del suceso llevaba recogido en un moño, para tatar de localizar al agresor.