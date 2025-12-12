Se abrió una investigación interna que, según relata, derivó en que al agente se le diera “una salida digna” para evitar que el caso trascendiera

La integrante de la ejecutiva del PSOE de Málaga y exalcaldesa de Benaoján, Soraya García, ha revelado que fue violada por un agente de la Guardia Civil en octubre de 2006, un hecho que no denunció judicialmente en su momento, pero que ha hecho público 19 años después durante una tertulia sobre acoso en la política.

García está valorando ahora si emprende acciones legales contra el presunto agresor, que fue apartado de la Guardia Civil tras una investigación interna. Posteriormente formó parte de Vox y en la actualidad está vinculado a otra formación política no mayoritaria.

Se abrió una investigación interna que, según relata, derivó en que al agente se le diera “una salida digna” para evitar que el caso trascendiera. Hace unos tres años, al saber que el presunto agresor había entrado en política, revivió lo sucedido y desde entonces está en terapia.

La socialista explicó que con 28 años no se atrevió a denunciar por miedo al “juicio social”

García está en contacto con juristas para determinar si el presunto delito ha prescrito o no, dado que el plazo puede ser de 15 años, pero en algunos supuestos llega a 20, y han pasado 19 años. “Para mí esto no va a prescribir porque lo voy a arrastrar toda mi vida”, ha afirmado.

La actual secretaria de Emprendimiento e Innovación Social del PSOE de Málaga ha lamentado que exista “prescripción para el agresor cuando para la víctima es un estigma”. Desde que hizo público su testimonio, ha recibido muestras de apoyo de su familia, compañeros de partido e incluso de otras formaciones, como la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP).

Soraya García es actualmente portavoz municipal del PSOE en Benaoján, donde ganó las últimas elecciones municipales, aunque no gobierna debido a un pacto entre PP y un grupo independiente. Ha sido alcaldesa durante diez años, entre 2007 y 2009 y entre 2015 y 2023.