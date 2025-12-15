Rocío Amaro 15 DIC 2025 - 14:47h.

María Eugenia, de 73 años, lleva cuatro días desaparecida en Málaga y necesita medicación urgente por lo que se han lanzado alertas de búsqueda

La mujer fue vista por última vez el 11 de diciembre, mide 1,50 metros, pesa 65 kilos, tiene los ojos marrones, el pelo canoso y lo lleva recogido en una coleta

MálagaLa preocupación crece en Málaga por María Eugenia, de 73 años, que lleva cuatro días desaparecida y que, según sus allegados, requiere medicación para su salud. La mujer fue vista por última vez el pasado 11 de diciembre, y desde entonces su familia y las organizaciones de búsqueda no han tenido noticias de ella.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha facilitado información detallada para facilitar su identificación: María Eugenia mide 1,50 metros, pesa 65 kilos, tiene los ojos marrones, el pelo canoso y lo lleva recogido en una coleta. En el momento de su desaparición, vestía chaqueta marrón y pantalón de cuadros.

SOS Desaparecidos activa alerta pública

La asociación SOS Desaparecidos también ha activado una alerta de desaparición para intentar localizarla cuanto antes. La organización ha recordado que cualquier persona que pueda aportar información, por pequeña que sea, puede contribuir decisivamente a dar con su paradero. Para ello, la ciudadanía puede llamar al teléfono 868 286 726 o enviar un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.

Asimismo, el CNDES ha habilitado un formulario específico para recibir posibles pistas que ayuden en la investigación. Las organizaciones han insistido en la urgencia de la situación debido a la necesidad de medicación de María Eugenia, subrayando que cada minuto puede ser vital para garantizar su seguridad.

Investigación en curso

Aunque la Policía Nacional ya ha iniciado la investigación, las organizaciones recuerdan que la colaboración ciudadana es fundamental. Cualquier información, incluso la que pueda parecer irrelevante, puede ser clave para avanzar en la búsqueda y asegurar que María Eugenia reciba la atención médica que necesita.

La familia permanece a la espera de noticias, confiando en que la colaboración de los ciudadanos permitan dar con ella lo antes posible.