Detectan un brote de hepatitis A en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla con 13 afectados

Diez de los 13 afectados han requerido hospitalización, aunque todos ya se han recuperado y el último caso se ha notificado el pasado 25 de noviembre

La Consejería de Salud mantiene activa su campaña de vacunación frente a la hepatitis A, dirigida especialmente a los grupos de riesgo, como principal medida de prevención

SevillaLa Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía ha confirmado un brote de hepatitis A en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla que ha afectado a un total de 13 personas. De ellas, diez han requerido hospitalización, aunque todas ya se han recuperado y han recibido el alta médica.

Según ha informado la Consejería, el último caso relacionado con este brote se ha notificado el pasado 25 de noviembre y, desde entonces, no se han detectado nuevos contagios. Sanidad ha señalado que el foco se encuentra actualmente controlado, mientras se continúa investigando el origen del brote mediante un estudio epidemiológico.

Las autoridades sanitarias han activado los protocolos habituales ante este tipo de situaciones y mantienen abierta la investigación para determinar cómo se ha producido la transmisión del virus. Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre las posibles causas del brote.

La vacunación, clave para prevenir la hepatitis A

Precisamente, la Junta de Andalucía mantiene activa una campaña informativa bajo el lema "Infórmate, Protégete, Vacúnate", con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de la vacunación frente a la hepatitis A, especialmente entre los grupos considerados de riesgo. La Junta ha recordado que la vacunación es el método más seguro y eficaz para evitar el contagio de esta enfermedad, cuyos casos han aumentado de forma considerable desde mediados de 2016.

La situación epidemiológica en Andalucía es similar a la del resto de España y a la de otros países de la Unión Europea. El virus de la hepatitis A se transmite por vía feco-oral y puede adquirirse a través del consumo de agua o alimentos contaminados, así como por contacto directo de persona a persona.

La enfermedad suele presentarse de forma leve o incluso sin síntomas en la infancia, aunque la gravedad y el riesgo de complicaciones aumentan con la edad. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran las molestias gastrointestinales, la inapetencia, la astenia y la ictericia, caracterizada por la coloración amarillenta de la piel.

Grupos de riesgo

Los grupos con mayor riesgo de infección incluyen a las personas que mantienen contacto estrecho con enfermos de hepatitis A, quienes practican relaciones sexuales de riesgo, las personas con VIH, los consumidores de drogas inyectadas, los profesionales expuestos por su actividad laboral, los pacientes con hepatopatías crónicas, quienes han recibido o esperan un trasplante de hígado y los viajeros a países con alta incidencia de la enfermedad.

Desde la Consejería se ha insistido en la importancia de que estas personas se inmunicen, acudiendo a los profesionales de atención primaria u hospitalaria, que valorarán cada caso y recomendarán la vacunación. En el caso de los viajes internacionales, la información y la vacunación se ofrecen en los Centros de Vacunación Internacional de Andalucía.