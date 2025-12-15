El hombre pudo acceder a la gasolinera tras forzar la ventana

El detenido ya había sido acusado de robo en otras ocasiones

El Juzgado de lo Penal 2 de Huelva ha condenado a un hombre a tres años y un día de cárcel por acceder y robar en una gasolinera de Huelva. Tras forzar la ventana y manipular el ordenador y la caja registradora, se encontró con una escasa cuantía de tan solo 1,48 euros.

La sentencia lo considera autor de un delito de robo con fuerza en local abierto al público fuera de las horas de apertura, concurriendo la agravante de reincidencia.

No era la primera vez que cometía un robo

Los hechos se produjeron en una gasolinera en la Avenida Cristóbal Colón de Huelva sobre las 02:30 horas del día 21 de octubre de 2024. Se considera probado que el acusado ya ha sido acusado de robo en otras ocasiones y, en esta, se le ha denegado el beneficio de la suspensión ordinaria de la ejecución de la pena de prisión.

Poco después de los hechos, el hombre fue detenido y devolvió la cantidad robada a la propiedad de la gasolinera, que no ha reclamado indemnización alguna.