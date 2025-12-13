Iván Sevilla 13 DIC 2025 - 14:49h.

Se vincula a la organización criminal con al menos cinco asaltos donde hubo disparos y personas heridas

Además de robar a sus víctimas cuando salían de discotecas, los arrestados traficaban con drogas

BarcelonaEl golpe policial a la banda de los Trinitarios en Cataluña, que se mantenía bajo secreto de sumario al iniciarse a principios de diciembre, ha finalizado con 19 miembros detenidos. Se les acusa de varios robos violentos e intimidatorios y dos intentos de homicidio.

Según han apuntado los Mossos d'Esquadra, la facción del conocido grupo ha sido desmantelada después de iniciarse la investigación en febrero de este 2025. En colaboración con la Policía Nacional, comenzó por un asalto con arma de fuego.

Fue en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde se produjo un tiroteo el 8 de junio y un hombre resultó gravemente herido de bala. A raíz del arresto de una persona implicada en los hechos, los agentes detectaron a la organización criminal que había detrás.

Con el avance de los trabajos policiales, pudieron determinar que tenía una jerarquía interna en la cual había distintos roles y se repartían las tareas para llevar a cabo sus actividades delictivas. Descubrieron múltiples indicios que conducían a eso.

A los integrantes de la banda latina se les atribuye otro incidente con disparos en la noche de San Juan en Montigalà. Efectuaron tiros contra varias víctimas para sustraerles cadenas y joyas. El balance final fue de dos heridos.

Además, el 25 de junio, algunos de los investigados interceptaron a un joven que circulaba en patinete en L'Hospitalet y le dispararon en la pierna para robarle, según han precisado también desde la policía catalana.

Asaltaban a víctimas cuando salían de discotecas

Inicialmente, los arrestados actuaban con frecuencia en discotecas de ambiente latino. Los líderes ordenaban a quienes se situaban en el escalafón inferior que asaltaran a los objetivos que les indicaban cuando salieran de esos locales de ocio nocturno.

Siempre debían darse tres condiciones: oportunidad, lugar y circunstancias. A menudo, esperaban fuera a las víctimas para robarles de forma violenta. En al menos cinco ocasiones utilizaron pistolas que llevaban encima.

No obstante, con el paso del tiempo, los agentes comprobaron que el grupo había diversificado sus acciones para dedicarse al tráfico de drogas. Esta actividad la coordinaban incluso con miembros encarcelados. De ahí que se efectuara un operativo en tres prisiones.

Contando con la colaboración de los funcionarios penitenciarios, cachearon a reos que ocupaban siete celdas por si tenían en su poder sustancias estupefacientes. La actuación fue paralela a la veintena de entradas y registros a inmuebles relacionados con la banda.

El líder a nivel europeo, entre los detenidos

Numerosos efectivos participaron en esas inspecciones en 17 domicilios y tres locales ubicados en los municipios de Barcelona, Hospitalet, Esplugues y Sant Boi de Llobregat. Así como en Cubelles y Salou (Tarragona). En ellas hubo detenciones.

Entre los detenidos se encontraba el líder de la facción a nivel europeo, que mantenía contactos con células de la organización en otros países, y uno de los jefes en Cataluña. Los arrestados tienen entre 18 y 49 años.

Los policías intervinieron en total cinco pistolas y diversas armas blancas como una especie de espada, 30.000 euros en efectivo, diferentes drogas, material informático y teléfonos móviles, esto último pendiente de su análisis.

Aparte, los integrantes del grupo tenían elementos con simbología asociada a los Trinitarios, como banderas y collares característicos. Suelen determinar el rango que ocupan dentro de la estructura jerárquica. Los arrestados pasaron a disposición judicial el 5 de diciembre.

Un arrestado por homicidio de un joven

Recordamos que en mayo de este año también fue detenido en Sabadell un miembro de la citada banda latina porque sobre él recaía una Orden Internacional de Detención. Se le acusaba de haber cometido un homicidio en el Reino Unido en abril.

Junto a otros compañeros, agredió y ocasionó la muerte de un joven tras asestarle una puñalada en el abdomen. Después de los hechos, se fugó a España con la idea de huir a la República Dominicana, su país de origen.