Redacción Madrid Europa Press 14 DIC 2025 - 11:34h.

Los secuestradores agredieron al joven con una sartén y una pistola de airsoft para que les diera sus claves bancarias

Bajo amenazas, el afectado hizo una transferencia a un amigo y éste debía entregar el dinero recibido a los condenados

Compartir







MadridLa Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a tres hombres a hasta seis años de cárcel por varios delitos por secuestrar a un premiado de lotería y, después de agredirle en reiteradas ocasiones, robarle 24.800 euros que había cobrado.

Los hechos ocurrieron en enero de 2024 contra un joven, según consta en la sentencia a la que ha accedido Europa Press. La Sala considera probado que los acusados planearon retenerlo y apropiarse de su dinero tras enterarse que había ganado.

Conocían al afectado y sabían que había recibido una elevada suma. Entonces idearon un plan que incluyó el secuestro del propio ganador y de otras personas de su entorno. Primero, los implicados se dirigieron a la vivienda de un amigo de la víctima.

Tras golpearle y amenazarle con una pistola de airsoft, le obligaron a colaborar con ellos. Lo tuvieron retenido durante horas en un coche mientras vigilaban la casa del premiado. Esperaron a que saliera del domicilio para asaltarle.

PUEDE INTERESARTE La investigación a un joven de 20 años por simular su secuestro durante cinco días y un robo en Las Palmas de Gran Canaria

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una vez que lo vieron, se aproximaron a él para pegarle y forzarlo a regresar a la vivienda, a donde también llevaron a su conocido. Luego, estuvieron agrediéndole con una sartén y la culata del arma, con la cabeza cubierta por una toalla.

Incluso le pusieron un cuchillo en la nuca para exigirle que entregase sus claves de acceso a su cuenta bancaria. Así lograron su objetivo: que el acompañante realizase una transferencia del dinero a su propia cuenta, para posteriormente retirar el efectivo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Amenazas también a la pareja del joven

Su amigo tenía que dar en mano a los agresores todos los billetes que sacara de la sucursal. Por eso, acudieron con él a un cajero donde obtuvieron 1.200 euros antes de que la tarjeta quedase bloqueada por seguridad.

Antes de eso, los secuestradores registraron la vivienda y se llevaron ropa, perfumes, aparatos electrónicos y otros objetos de valor de la víctima. Durante la misma tarde, la pareja del premiado acudió al domicilio.

La chica había sospechado de un mensaje de WhatsApp enviado bajo coacción. Pero, al presentarse en el inmueble, los delincuentes la encañonaron con la pistola, tomaron sus datos y la amenazaron con matar a su familia si alertaba a la policía.

Los agentes consiguieron horas después detener a dos de los implicados en los hechos y al tercero transcurridos unos días. En el fallo judicial figura igualmente que deben indemnizar conjuntamente a las víctimas con más de 50.000 euros. Además, impone una orden de alejamiento de cuatro años.