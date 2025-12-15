Los investigadores por el momento no relacionan la muerte de esta mujer con un caso de violencia machista

La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar la muerte violenta de una mujer de 44 años, hallada muerta este domingo en su casa de La Algaba. El cuerpo de la víctima presentaba numerosas puñaladas.

Una llamada anónima alertó a los servicios de Emergencia del 112 Andalucía sobre una mujer herida por arma blanca en una casa de la calle Buganvilla, en La Algaba, a las 16:50 horas. Estos alertaron a la Guardia Civil, la Policía Local, aunque a su llegada solo pudieron confirmar el fallecimiento. El equipo de Homicidios de la Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla está investigando esta muerte y no descartan ninguna hipótesis.

Los investigadores por el momento no relacionan la muerte de esta mujer con un caso de violencia machista, aunque tampoco lo descartan, mientras continúan analizando el incidente, según ha informado el Diario de Sevilla. La Guardia Civil ha inspeccionado el domicilio de la víctima en busca de restos biológicos, huellas o cualquier pista que ayude a identificar al autor del homicidio.

El juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, ordenó el levantamiento del cadáver, que se realizó pasadas las siete de la tarde. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla y se esperan los resultados de la autopsia que aportarán más datos sobre esta muerte violenta.

Hasta el mes de septiembre en Sevilla son 18 los casos que se investigan como asesinatos u homicidios, lo que supone una subida del 80% en relación con el mismo periodo del año anterior, según las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior.