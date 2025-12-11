Logo de telecincotelecinco
Valencia
Sucesos

Encuentran muerto a un joven de 21 años sin hogar en pleno centro de Valencia

Policía Nacional
La policía ha encontrado al joven en la calle Marqués de Sotelo. Policía Nacional
ValenciaUn joven sin hogar ha sido localizado este jueves por la mañana sin vida en una calle del centro de València, en Marqués de Sotelo, a unos metros de la Plaza del Ayuntamiento, según han informado fuentes de la Policía Nacional.

Efectivos de la Policía Local han sido los primeros en llegar a la zona y han alertado a la Nacional, cuyos efectivos han comprobado que no había indicios de criminalidad en la muerte del joven, de 21 años y que ha sido encontrado en posición fetal.

Agentes de la Policía Científica se han desplazado a la zona para realizar un análisis y la autoridad judicial ha procedido al levantamiento del cadáver a las 9.30 horas.

